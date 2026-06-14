Koeman le apartó del Valencia y ahora Cañizares promete tatuarse su cara

El exportero del Valencia lanzó una curiosa promesa: llevar la cara de Koeman tatuada si Países Bajos se proclama campeona del mundo, años después de que el neerlandés le apartara del conjunto che en la campaña 2007/08.

El exguardameta del Valencia y de la Selección Española, Santiago Cañizares, ha sorprendido en plena disputa del Mundial 2026 con una apuesta tan llamativa como inesperada. Pese a la complicada relación que mantuvo en el pasado con Ronald Koeman durante la etapa del neerlandés en el Valencia, el exinternacional aseguró que si Países Bajos conquista el título mundial se tatuará la cara del actual seleccionador neerlandés.

La declaración no ha tardado en hacerse viral por el contexto que la rodea. Cañizares siempre ha sido uno de los críticos más duros de Koeman desde que el técnico decidiera apartarle del Valencia en 2007, una decisión que precipitó el final de la carrera del portero en Mestalla. Incluso hace apenas unas semanas reconocía que la relación entre ambos seguía marcada por aquel episodio.

Una apuesta que rompe con el pasado entre Cañizares y Koeman

La promesa del exguardameta llega en un momento en el que Países Bajos vuelve a presentarse como una de las selecciones con más potencial del torneo. El conjunto neerlandés afronta el Mundial con futbolistas de referencia como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo o Memphis Depay, además de la experiencia de Koeman en el banquillo.

Precisamente por ello, Cañizares lanzó una apuesta que pocos esperaban escuchar de alguien que durante años ha recordado públicamente sus diferencias con el técnico neerlandés. La posibilidad de acabar tatuándose el rostro de Koeman se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas de la previa mundialista.

Países Bajos busca romper su maldición histórica

La selección neerlandesa vuelve a intentarlo en una competición que históricamente le ha sido esquiva. Países Bajos ha disputado tres finales mundialistas, en 1974, 1978 y 2010, pero nunca ha conseguido levantar el trofeo. Aun así, llega a la edición de 2026 con la ambición de dar el salto definitivo y pelear por el título.

Koeman ha rebajado públicamente la condición de favorito de su equipo, aunque reconoce que la Oranje tiene potencial para competir con cualquiera de las grandes potencias del torneo.

Del enfrentamiento en Valencia a una promesa viral

La historia entre Cañizares y Koeman es una de las más recordadas por la afición valencianista. El técnico neerlandés apartó al guardameta, junto a David Albelda y Miguel Ángel Angulo, en una de las decisiones más controvertidas de su paso por Mestalla. Años después, el exportero seguía recordando aquel episodio con evidente disgusto.

Por eso, la apuesta realizada ahora ha llamado todavía más la atención. Si Países Bajos consigue conquistar el Mundial 2026, uno de los rostros más conocidos del fútbol español tendrá que cumplir una promesa que parecía imposible: llevar a Koeman tatuado en la piel.