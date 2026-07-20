Caos en Argentina tras la final: familiares de los jugadores detenidos y batalla campal en el Obelisco

Los altercados se habrían producido en las gradas del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, mientras los disturbios del Obelisco en Argentina dejaron al menos 15 arrestados y 7 policías heridos

La Selección argentina se despide de su afición tras perder la final del Mundial 2026Selección argentina

La derrota de Argentina ante España dejó incidentes a miles de kilómetros de distancia. Noticias Caracol informó de la supuesta detención de familiares de varios internacionales albicelestes tras una confrontación en las gradas del estadio de Nueva Jersey.

El episodio estadounidense todavía no ha sido confirmado por las autoridades ni por la AFA. Sí está acreditada la violencia registrada en Buenos Aires, donde una concentración inicialmente pacífica en el Obelisco terminó con enfrentamientos, heridos y al menos 15 personas detenidas.

Diez familiares de los jugadores de Argentina detenidos en Nueva Jersey

La información emitida desde Colombia aseguró que al menos diez familiares de futbolistas argentinos fueron detenidos por las autoridades estadounidenses después de la final del Mundial. Los arrestos se habrían producido tras una serie de altercados en una de las zonas de la grada ocupadas por la expedición albiceleste.

El medio sostiene que los incidentes comenzaron una vez terminado el encuentro y que la Policía intervino para controlar una confrontación entre asistentes. No se ha precisado qué originó la discusión, quiénes participaron directamente ni si hubo personas heridas durante el episodio.

El mismo reporte vincula el incidente con el retraso de algunos jugadores argentinos para participar en la ceremonia de premiación. Según esa versión, varios integrantes de la selección argentina se acercaron a la zona en la que se encontraban sus familiares, aunque el sector ya estaba controlado por el dispositivo de seguridad.

El Obelisco acaba con 15 detenidos y 7 policías heridos

Mientras surgían esas informaciones en Estados Unidos, la violencia sí quedó confirmada en el centro de Buenos Aires. Miles de seguidores se habían concentrado alrededor del Obelisco para acompañar a Argentina después de perder por 1-0 ante España en la prórroga de la final.

La mayoría permaneció en la zona de forma pacífica, cantando y agradeciendo a la selección el recorrido realizado durante el Mundial. Sin embargo, alrededor de las 23.45 horas, un grupo sobrepasó las vallas que protegían el perímetro del monumento y comenzó a enfrentarse con las fuerzas de seguridad.

Los agresores arrojaron botellas de vidrio y otros objetos contra los agentes. La respuesta policial incluyó gases lacrimógenos, cargas y la utilización de un camión hidrante en la intersección de la avenida 9 de Julio con Corrientes.

El balance actualizado elevó hasta 15 el número de detenidos. Siete efectivos sufrieron politraumatismos y varias personas también resultaron heridas durante las carreras y los forcejeos. Un hombre recibió una patada en el rostro y una mujer tuvo que ser asistida, aunque inicialmente no trascendió su estado.

Una final marcada por la tensión tras el pitido

Los episodios de las gradas y del Obelisco llegaron después de un final especialmente tenso sobre el césped. España conquistó su segunda Copa del Mundo con un gol de Ferran Torres en el minuto 106, cuando la final se encontraba en la segunda mitad de la prórroga.

Tras el pitido, Leandro Paredes protagonizó una trifulca con Eric García y Gavi en medio de la celebración española. Varios jugadores y miembros del cuerpo técnico tuvieron que intervenir para separar a los implicados y evitar que el altercado aumentara.

Parte del equipo argentino también se dirigió hacia su afición durante la entrega de premios y permaneció de espaldas en el momento en el que España levantó la Copa. Aquella imagen alimentó las críticas al comportamiento de la Albiceleste después de perder el título.