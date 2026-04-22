México ya tiene sucesor: Rafa Márquez tomará el mando tras la era Aguirre

Rafael Márquez será el relevo de Javier Aguirre al frente de la Selección de México tras el Mundial de 2026

La Selección de México ya tiene claro quién tomará las riendas tras el ciclo de Javier Aguirre. El actual seleccionador dejará su puesto después del Mundial de 2026, y su relevo será nada menos que Rafael Márquez, en lo que se considera una transición planificada desde hace tiempo dentro del organismo.

La noticia fue confirmada por Duilio Davino, responsable deportivo de selecciones nacionales, quien aseguró que el acuerdo ya está completamente cerrado. Con ello, se pone fin a semanas de rumores y se consolida un proyecto con visión a largo plazo.

Un relevo natural ya pactado

El ascenso de Márquez no es casualidad. Desde su incorporación como asistente técnico en 2024, el plan era claro: prepararlo para asumir el mando tras la próxima Copa del Mundo. Su contrato como seleccionador rumbo a 2030 ya está firmado, y gran parte de su equipo de trabajo se encuentra definido.

Davino explicó que el cuerpo técnico está cerca de completarse, con varias piezas prácticamente confirmadas. Entre los nombres que suenan con fuerza aparece Andrés Guardado, quien podría integrarse al proyecto y aportar experiencia desde dentro del vestuario.

De leyenda en el campo a líder en el banquillo

La figura de Rafael Márquez genera respeto tanto por su pasado como jugador como por su proyección como entrenador. Con una trayectoria brillante, destacó especialmente en el FC Barcelona, donde conquistó múltiples títulos, incluyendo dos Ligas de Campeones y varias ligas nacionales.

Además, defendió a México en cinco Copas del Mundo, muchas veces como capitán, convirtiéndose en uno de los referentes históricos del combinado nacional. Su liderazgo y carácter competitivo son cualidades que ahora se espera traslade al banquillo.

Experiencia previa y preparación estratégica

Antes de dar el salto definitivo, Márquez ya ha acumulado experiencia como técnico. Dirigió al filial azulgrana, el Barça Atlètic, y previamente tuvo una etapa en el fútbol español con el RSD Alcalá.

Su llegada como asistente de Aguirre fue interpretada desde el inicio como una etapa de aprendizaje. La federación apostó por un proceso gradual para que el exdefensa adquiriera herramientas y conocimiento antes de asumir el máximo reto.

Objetivo 2026 y mirada en 2030

Aunque el foco inmediato está en el Mundial de 2026, donde México será anfitrión, la federación ya proyecta el futuro. Davino se mostró confiado en que el equipo será competitivo en el corto plazo, pese a las dudas recientes.

También destacó que el proceso ha permitido observar nuevos talentos y ampliar la base de jugadores, lo que será clave para el siguiente ciclo. Para 2030, el combinado deberá volver a disputar eliminatorias, lo que supondrá un desafío adicional.

Un proyecto con ambición renovada

La decisión de apostar por Márquez responde a una estrategia clara: construir un equipo sólido y con identidad. La mezcla entre experiencia histórica y renovación busca devolver protagonismo internacional al Tri.

Con el relevo ya definido, México inicia una nueva etapa en la que el pasado glorioso y el futuro prometedor se unen bajo una misma figura. El reto será enorme, pero la expectativa también lo es: volver a competir al más alto nivel del fútbol mundial.