Mundial 2026 | Partidos de hoy viernes 19 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Estados Unidos - Australia, Escocia - Marruecos, Brasil - Haití y Turquía - Paraguay

La segunda jornada de los grupos C y D se disputan entre la noche del 19 de junio y la madrugada del 20 de junio donde ya se irán perfilando las selecciones que pueden ser campeonas de sus respectivos grupos...

Mundial 2026 | Partidos de hoy viernes 19 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Estados Unidos - Australia, Escocia - Marruecos, Brasil - Haití y Turquía - ParaguayImago.

La segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya ha arrancado este jueves 18 de junio y hoy 19 sigue adelante con hasta cuatro duelos que implican al Grupo C y al Grupo D donde destaca la participación de una de las anfitrionas, Estados Unidos, que se mide a Australia, y una de las favoritas al título como Brasil, que recibe a la débil Haití.

Estados Unidos - Australia: horario y dónde ver el televisión el partido del Mundial 2026

La jornada de este viernes 19 de junio arranca con Estados Unidos, una de las anfitrionas, recibiendo en el Lumen Field de Seattle a Australia. El primer duelo de este Grupo D donde recibe a Australia.

¿A qué hora se juega el Estados Unidos - Australia?

El choque entre Estados Unidos y Australia comienza en España a las 21:00 horas en territorio peninsular, ideal para sentarse y disfrutarlo.

¿Dónde ver el Estados Unidos - Australia por TV y online?

Puedes seguir el partido a través de DAZN y de Movistar+, además de en La1, ya que será el partido que RTVE ofrezca en abierto este viernes. Si no pueden seguirlo a través de la televisión, recuerden que podrán hacerlo también por Internet en nuestra web, www.estadiodeportivo.com, donde le llevaremos el minuto a minuto de todo lo que acontezca antes, durante y después del partido.

Escocia - Marruecos: horario y dónde ver en televisión el partido del Mundial 2026

Tras este choque de la anfitriona, llegará el turno para el primer partido del Grupo C, donde Escocia y Marruecos miden sus fuerzas. En el Gillette Stadium de Boston se enfrentan ambas selecciones a las 00:00 horas en España ya entrado el sábado 20 de junio (las 23:00 horas del viernes en Canarias).

¿A qué hora se juega el partido Escocia - Marruecos?

El pitido inicial está marcado para las 00:00 en hora peninsular y las 23:00 en Canarias, en plena madrugada del sábado 20 de junio para el aficionado español que quiera seguir el partido.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online Escocia - Marruecos?

La emisión del partido correrá a cargo de DAZN y Movistar+. Para quienes lo quieran sigan por Internet, las apps de DAZN, Movistar+ son la vía para hacerlo.

Brasil - Haití: horario y dónde ver en televisión el partido del Mundial 2026

Entre el primer partido del Grupo C y el segundo se jugarán los dos del Grupo C, con especial atención al Brasil-Haití, donde los hombres de Carlo Ancelotti deben hacer bueno el empate frente a Marruecos para ganar a la, en teoría, rival más débil del grupo y afrontar así el último duelo ante Paraguay con cuatro puntos en su casillero.

¿A qué hora se juega el partido Brasil - Haití?

El choque de los hombres de Carlo Ancelotti está fijado para la madrugada ya del sábado 20 de junio a las 2:30 horas de la madrugada, siendo el escenario el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Una franja de madrugada profunda, solo apta para los que aguanten despiertos hasta bien entrada la noche.

¿Dónde se puede ver el Brasil - Haití?

El partido se podrá ver en DAZN y en Movistar+. Por internet, las aplicaciones de DAZN, Movistar Plus+ y RTVE Play dan acceso a la retransmisión en streaming.

Turquía - Paraguay: horario y dónde ver en televisión el partido del Mundial 2026

Y para acabar el carrusel nocturno queda un Turquía-Paraguay que cerrará la segunda jornada en el Grupo D que comenzó con un Estados Unidos-Australia.

¿A qué hora se juega el partido Turquía - Paraguay?

Este partido ya es para los más madrugadores, porque en España se jugará a las 5:00 horas de la mañana del sábado 20 de junio, siendo el escenario el Levi's Stadium de San Francisco.

¿Dónde ver el Turquía-Paraguay por TV y online?

DAZN y Movistar+ tienen los derechos para ofrecer el encuentro y por tanto se podrá ver por ambas plataformas. Para seguirlo en directo por Internet, cada plataforma dispone de su app con la que también se podrá ver a través del móvil.