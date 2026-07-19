Rabiot estalla tras la derrota de Francia: "Bastante vergonzosa"

Adrien Rabiot mostró su decepción tras la derrota de Francia ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial. El centrocampista criticó con dureza la actitud de algunos de sus compañeros y calificó de "vergonzoso" el inicio del encuentro, lamentando la imagen ofrecida por el equipo consiguiendo el cuarto puesto

La selección francesa cerró su participación en la Copa del Mundo con una derrota frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto, un resultado que dejó un profundo malestar dentro del vestuario. Uno de los más críticos fue Adrien Rabiot, que no dudó en señalar públicamente la falta de intensidad y compromiso mostrada por parte del equipo, especialmente durante el primer tiempo del encuentro.

El centrocampista consideró que Francia estuvo muy lejos del nivel que se espera de una selección acostumbrada a competir por los títulos y lamentó la imagen ofrecida en un compromiso que suponía la última oportunidad para despedirse del torneo con buenas sensaciones. En sus declaraciones posteriores al partido, Rabiot calificó de "bastante vergonzosa" la forma en la que su equipo afrontó los primeros 45 minutos.

Críticas al comportamiento del equipo

Más allá del resultado, el futbolista puso el foco en la actitud de algunos de sus compañeros. Rabiot aseguró que hubo comportamientos durante la primera mitad que le parecieron "bastante inaceptables", unas palabras que reflejan el descontento existente tras el encuentro.

El internacional francés fue incluso más contundente al afirmar que nunca había vivido una situación similar desde que forma parte de la selección. "El comportamiento de algunos jugadores… Nunca había visto nada igual. Es un poco decepcionante", reconoció, dejando entrever que el problema fue más allá de lo estrictamente futbolístico.

Las declaraciones del centrocampista evidencian la frustración de un vestuario que esperaba finalizar el campeonato con una victoria, aunque finalmente no pudo evitar una derrota que deja un sabor amargo en el combinado francés.

Una despedida lejos de las expectativas

Rabiot recordó que el duelo frente a Inglaterra representaba la última oportunidad para que Francia ofreciera una imagen acorde a su potencial antes de poner punto final a su participación en el Mundial. Por ello, lamentó que el equipo no estuviera a la altura en un compromiso de esa importancia.

"Este era nuestro último partido para causar una buena impresión en esta competición. No podemos permitirnos descuidos como este", concluyó el centrocampista, que no escondió su decepción por el rendimiento colectivo.

Las palabras del jugador reflejan el clima de autocrítica que se vive en la selección francesa tras un desenlace muy alejado de las expectativas. Ahora, el combinado galo deberá analizar lo sucedido durante el torneo y corregir los errores de cara a los próximos compromisos internacionales, con el objetivo de recuperar la imagen competitiva que le ha permitido mantenerse durante los últimos años entre las principales potencias del fútbol mundial.