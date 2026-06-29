El representante de Muslera no se calla: "Juzgadores mediocres, odiadores seriales y discurseros que se erigen en fiscales de la ética"

El agente y amigo del portero uruguayo ha salido a defender a Muslera en sus redes sociales recordando todo lo que ha conseguido con la 'Celeste' y sobre todo su forma de ser

Fernando Muslera no olvidará fácilmente su actuación en el partido ante España de este último Mundial. Uruguay cayó eliminada tras una decepcionante fase de grupos que culminó con una derrota ante los de Luis de la Fuente con un solitario tanto, obra de Álex Baena, si bien el meta charrúa pudo hacer mucho más para detener un disparo fácil del atacante español.

Ese gol al borde del descanso le costó el cambio durante el entretiempo, aunque no sabemos bien si fue por decisión de Marcelo Bielsa o del propio Muslera, como justificó el 'Loco'. Como era de esperar, la crítica hacia el portero de Uruguay ha sido feroz desde Uruguay, cuya titularidad con 40 años ya había creador cierto debate antes del Mundial pues ya había decidido dejar la selección en 2024.

Así, su representante y amigo, Rodrigo Lubetkin, ha salido al paso de todas esas críticas para defenderlo en sus redes sociales. "En las buenas mi amigo y en las malas HERMANO. Aciertos y errores como la vida misma", ha comenzado escribiendo su representante.

"Siempre dando la cara y asumiendo su responsabilidad en este mundo plagado de caretas, juzgadores mediocres, odiadores seriales y discurseros que se erigen en fiscales de la ética", ha expuesto Lubetkin.

"Y ahí está mi HERMANO Nando Muslera, recaliente consigo mismo y recaliente porque siente que no le pudo cumplir el sueño que los uruguayos tenían: él, claro, el primero en soñar por su familia y amigos. Ese es el Nando, el de 5 Mundiales, el jugador uruguayo con más partidos jugados en Copas del Mundo, el que soñó, sueña y soñará con la CELESTE", prosigue en defensa del portero.

"Los que te queremos sabemos lo que estás sufriendo y acá estamos, espalda con espalda. Como siempre. Para la mayoría de nuestra gente seguirás siendo un ejemplo de deportista y de ser humano. ¡¡Ojalá Uruguay tenga más Musleras!! Te banco siempre amigo. Te banco siempre HERMANO", finaliza el agente.

Muslera pide disculpas

Fernando Muslera ha vivido un Mundial de contrastes, pues este le ha permitido erigirse en el uruguayo con más torneos de este tipo disputados pero también ha acabado de la peor manera para el portero, marcado por los errores bajo palos que terminaron por condenar a Uruguay al fracaso.

"Siempre fui de dar la cara. Creo que esta también es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice y por cómo me preparé (...) Como le dije a los chicos en el vestuario cuando terminó el partido y estaban todos más tranquilos, me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos. Le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo". Con esas palabras ante la prensa, Muslera se despidió del Mundial tras caer ante España.

Un retorno a 'Celeste' polémico

Muslera, que nunca había sido convocado por Marcelo Bielsa, se había despidido de la selección nacional hace ya más de dos años. "Una vida en el arco celeste. Fernando Muslera comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 133 partidos, cuatro Mundiales disputados y la obtención de la Copa América de 2011", anunció en sus redes sociales la Asociación Uruguaya de Fútbol el 25 de abril de 2024.

Sin embargo, a comienzos de este año, Bielsa anunció la lista de convocados para jugar dos amistosos ante Argelia e Inglaterra y decidió incluir a portero. Muslera fue titular en uno de estos encuentros y el seleccionador decidió mantenerlo en la portería durante la Copa del Mundo.