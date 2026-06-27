El detalle de Álex Baena con Muslera concuerda con el sentir de Cucurella y Marcos Llorente

El goleador de este sábado en la selección española ante Uruguay quiso "echarle un capote" al guardameta charrúa, que también fue sustituido en el descanso por Rochet tras la decisión de Bielsa, y trató de explicar el fallo el guardameta. Cucurella y Marcos Llorente le restaron importancia a la intensidad del rival

La selección española se llevó en la madrugada de este sábado el triunfo ante una Uruguay que no lo puso sencillo con una intensidad muy alta que por momentos se tornó en un fútbol agresivo. Sin ir más lejos, los de Bielsa terminaron con 10 por la expulsión de Canobbio. En la primera mitad, Álex Baena marcó gracias al fallo del guardameta Fernando Muslera con un disparo que le botó delante y provocó un nuevo error del guardameta.

Con Marcelo Bielsa sustituyéndolo en el descanso y señalándolo sin ningún tipo de miramiento, Álex Baena, rival y jugador de la selección española, le echó un capote en zona mixta e incluso aprovechó para mandarle un mensaje de apoyo.

Álex Baena deja de lado la rivalidad para animar a Muslera, portero de Uruguay

Álex Baena fue cuestionado sobre el fallo de Muslera y el jugador de la selección española y del Atlético de Madrid trató de explicar el fallo del portero charrúa al tiempo que empatizaba con el difícil momento que podía estar pasando: "Al final, creo que también, por echarle un capote, le ha botado el balón mal y bueno la verdad que tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida y la verdad que mandarle un fuerte abrazo porque yo creo que será duro para él". Además sobre el propio gol, Álex Baena confesó que posiblemente fue uno de los más importantes de su carrera: "A lo mejor sí, puede ser que sea uno de los más importantes y uno de los que más feliz me ha hecho".

La dureza de Uruguay, comprendida por Álex Baena, Cucurella y Marcos Llorente

Cuestionados algunos jugadores de España sobre el juego de Uruguay, todos se mostraron comprensivo en mayor o menor medida al entender que los de Bielsa se estaban jugando la vida."Sabíamos que iba a ser un partido duro, ellos se jugaban la vida. Nosotros también y que nos jugábamos el primer puesto y ellos clasificarse. La verdad que el equipo a lo mejor no ha demostrado su mejor juego como el otro día pero ha competido que es muy necesario para estos torneos", confesó Baena. Además, el andaluz añadió: "Es fútbol. Al final también los entendemos a ellos que se veían eliminados pero bueno a pesar de ser un partido muy duro creo que han sido muy respetuosos. Han ido fuerte sin maldad, a ganar cada uno de los duelos y la verdad que ha sido un partido bonito".

Cucurella también le echó otro cable al árbitro por la permisividad que tuvo con el juego de Uruguay: "El árbitro ha intentado hacerlo lo mejor posible. Ha sido bastante permisivo, pero hay que adaptarse porque nos podemos encontrar cualquier tipo de árbitro en el torneo". También se felicitó el ya jugador del Real Madrid sobre cómo España ha mantenido su idea a pesar del sufrimiento por momentos y al falta de fluidez: "Ha sido un gran partido. Hemos mantenido nuestra idea. Por momentos ha tocado sufrir, pero ellos son una gran selección jugándose la clasificación. Quizá no hemos estado fluidos con el balón, pero era un partido en el que había que poner más trabajo y más garra. Hemos hecho un gran esfuerzo y nos hemos merecido la victoria".

Por último, Marcos Llorente habló de cómo Uruguay había ido en uno para uno durante todo el partido: "Estos partidos hay que ganarlos también. Ellos se jugaban todo, éramos conscientes de ello. Han arriesgado todo, han ido uno para uno prácticamente todo el partido y el equipo ha sabido aguantar su ritmo y estamos contentos de pasar como primeros de grupo".

Además, sobre la intensidad de Uruguay, también lo entendió por lo que se jugaban los de Marcelo Bielsa: "Contábamos con ello. Ya de por sí son un equipo muy intenso, muy agresivo y pues hoy quizás más por todo lo que se jugaban y bueno es parte del fútbol, tocan partidos así, hay que ganarlo y hoy lo hemos hecho".