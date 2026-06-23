Rivaldo se rinde ante Messi: "Su fútbol es de otro mundo"

El exfutbolista brasileño campeón del mundo en 2002 asegura que Lionel Messi mantiene un rendimiento “de otro planeta” y pide reconocer su carrera más allá de la rivalidad entre Argentina y Brasil

Lionel Messi vuelve a ser el centro de atención internacional tras su última actuación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. En esta ocasión, el reconocimiento no llega desde el entorno habitual de la Albiceleste, sino desde una de las grandes leyendas del fútbol brasileño: Rivaldo.

El exjugador del FC Barcelona y campeón del mundo con Brasil en 2002 ha publicado un mensaje en redes sociales en el que analiza el momento actual del capitán argentino, destacando no solo su rendimiento en el torneo, sino también la longevidad de su carrera al máximo nivel competitivo. Sus palabras han tenido un fuerte impacto por el peso simbólico que tienen, al provenir de un histórico rival deportivo.

Rivaldo se rinde ante Lionel Messi tras su rendimiento en el Mundial 2026

Rivaldo ha mostrado públicamente su admiración por Lionel Messi después de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. En su mensaje, el exfutbolista brasileño subraya que el argentino sigue siendo capaz de marcar diferencias en partidos de máxima exigencia a pesar del paso de los años y de la acumulación de temporadas en la élite.

El campeón del mundo en 2002 calificó la trayectoria de Messi como “extraordinaria” y afirmó que es un privilegio poder presenciar una carrera de este nivel.

Además, insistió en que no es habitual ver a un jugador mantenerse determinante durante tantos años en el fútbol internacional, especialmente en competiciones como la Copa del Mundo, donde la presión y la exigencia son máximas.

Rivaldo destaca la vigencia competitiva de Messi a los 38 años

Uno de los puntos más destacados del mensaje de Rivaldo fue la referencia a los años de Messi con casi 39. El brasileño señaló que el rendimiento del argentino en el Mundial 2026 sigue siendo decisivo, tanto en la generación de juego como en su capacidad para influir directamente en el resultado de los partidos.

Rivaldo también hizo hincapié en la dificultad física y mental de competir al máximo nivel durante tanto tiempo. En su análisis, subrayó que mantener ese rendimiento en un torneo corto y de alta intensidad como el Mundial es una muestra de una preparación excepcional y de una mentalidad competitiva fuera de lo común.

El exjugador del Barcelona añadió que este tipo de futbolistas trascienden las rivalidades nacionales, ya que su impacto en el deporte es global y merece reconocimiento independientemente del país al que representen.

Messi sigue siendo la referencia ofensiva de Argentina en el Mundial 2026

Más allá de los elogios externos, Lionel Messi continúa siendo el eje principal del juego de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El capitán albiceleste mantiene un rol protagonista en la creación ofensiva del equipo, participando activamente tanto en la finalización de jugadas como en la construcción del juego desde zonas intermedias.

Su influencia no se limita únicamente a los goles, sino también a su capacidad para atraer defensores, generar espacios y asistir a sus compañeros en situaciones de ventaja. El cuerpo técnico de Argentina sigue confiando en su liderazgo dentro del campo, especialmente en los momentos de mayor presión competitiva.

Además, su presencia en el campo tiene un efecto directo en el rendimiento colectivo del equipo, que encuentra en él una referencia constante en los tramos más complejos de los partidos.

El legado de Messi en el Mundial reabre el debate sobre su lugar en la historia

El rendimiento de Messi en el Mundial 2026 ha reactivado el debate sobre su posición en la historia del fútbol mundial. Cada actuación del argentino en este tipo de escenarios alimenta la comparación con otras leyendas del deporte, especialmente en lo que respecta a la regularidad en grandes torneos internacionales.

Las declaraciones de Rivaldo se suman a las de otras figuras históricas que han reconocido la magnitud de la carrera del argentino. En este contexto, el debate ya no se centra únicamente en sus estadísticas, sino en su capacidad para mantenerse competitivo durante más de dos décadas en la élite.

El impacto mediático y deportivo de Messi sigue creciendo incluso en las etapas finales de su carrera, consolidando una narrativa que lo sitúa como uno de los jugadores más influyentes de todos los tiempos.