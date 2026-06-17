Roberto Martínez analiza el empate con sabor amargo ante RD. Congo

El seleccionador portugués valora el 1-1 en el debut del Grupo K del Mundial 2026 y destaca la reacción de su equipo en la segunda parte, aunque admite falta de profundidad ofensiva tras el gol inicial en un partido que considera clave para el crecimiento del grupo

Portugal empata ante la República Democrática del Congo en su estreno mundialista

Portugal arrancó su participación en el Mundial 2026 con un empate ante la República Democrática del Congo (1-1) en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo K. Roberto Martínez, seleccionador del combinado luso, analizó el encuentro sin dramatismo y aseguró que el equipo debe quedarse con los aspectos positivos del debut.

El técnico español destacó especialmente la actitud de sus jugadores durante todo el encuentro y subrayó que el equipo mantuvo la intención competitiva hasta el final, en un choque en el que Portugal no logró imponer su superioridad tras adelantarse en el marcador.

Martínez: “Entramos muy bien, pero perdimos profundidad tras el gol”

Roberto Martínez explicó que el inicio de partido fue positivo, pero que el equipo perdió continuidad ofensiva tras adelantarse.

El seleccionador añadió que el tanto del Congo cambió el ritmo del encuentro y perdieron confianza.

Falta de control y ocasión perdida para sentenciar el partido

El técnico de Portugal consideró que su equipo debió aprovechar mejor el momento favorable tras el primer gol. En su análisis, el encuentro estaba en disposición de ser cerrado antes del descanso. Martínez insistió en que la falta de eficacia ofensiva permitió al Congo mantenerse con vida en el partido y equilibrar el desarrollo del juego.

Reconocimiento al Congo y su planteamiento defensivo

Más allá del análisis de su propio equipo, Martínez elogió el trabajo del rival.

El técnico valoró la organización del conjunto africano, que logró sostenerse en fases del encuentro en las que Portugal tuvo mayor control del balón.

Portugal mejora en la segunda parte y refuerza su actitud competitiva

El seleccionador destacó una evolución del equipo tras el descanso, especialmente en términos de agresividad ofensiva.

Pese al empate, el técnico insistió en que la actitud del grupo fue uno de los aspectos más positivos del debut mundialista.

Martínez pide análisis y crecimiento de Portugal en el Mundial 2026

El entrenador cerró su valoración subrayando la necesidad de análisis interno para seguir mejorando en la fase de grupos.

Portugal afrontará sus próximos partidos del Grupo K con la obligación de ajustar su eficacia en los últimos metros si quiere evitar complicaciones en la lucha por la clasificación a octavos de final.