Resultados y clasificación del grupo I tras la primera jornada y partidos en el Mundial 2026: Noruega, Francia, Senegal y Irak

Finalizada la primera jornada del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, las victorias de Noruega y Francia sobre Irak y Senegal, les ponen los primeros

El Grupo I del Mundial 2026 ya ha completado su primera tanda de partidos y deja un panorama muy interesante en la lucha por los dos puestos de acceso directo a la siguiente fase. Noruega y Francia han arrancado con victoria y se colocan en lo más alto de la clasificación, mientras que Senegal e Irak cierran el grupo sin puntos.

Clasificación

En el primer puesto vemos a Noruega que le sigue el equipo de los franceses. En el tercer puesto ya tenemos a Senegal y por último Irak.

Noruega golpea primero y lidera el grupo

Noruega ha sido una de las grandes sensaciones del arranque del torneo tras imponerse con autoridad por 4-1 ante Irak. El conjunto nórdico mostró una gran eficacia ofensiva y se coloca líder del grupo gracias a su mejor diferencia de goles.

Francia también cumplió en su debut con una victoria sólida por 3-1 frente a Senegal, en un partido en el que los galos supieron imponer su calidad en los momentos decisivos. Kylian Mbappé volvió a ser decisivo con dos goles, liderando a los galos para comenzar el torneo con victoria y buenas sensaciones.

El gran protagonista fue Erling Haaland, que firmó dos goles y participó directamente en el cuarto tanto, siendo clave en el estreno de su selección en el Mundial.

Grupo I muy marcado tras la jornada inaugural

Tras estos resultados, el grupo queda encabezado por Noruega, seguida muy de cerca por Francia. Senegal e Irak, por su parte, quedan obligadas a reaccionar en la segunda jornada si no quieren complicarse su futuro en el torneo.

Con solo una jornada disputada, el equilibrio aún puede cambiar, pero la diferencia de gol ya empieza a jugar un papel importante en la lucha por el liderato.

Próxima jornada del Grupo I

En la segunda fecha, Francia se medirá a Irak el lunes 22 de junio a partir de las 23:00 horas, en un duelo donde los franceses buscarán consolidar su liderato. Por su parte, Noruega se enfrentará a Senegal el martes 23 a las 02:00 horas, en un partido que puede empezar a marcar diferencias importantes en el grupo.