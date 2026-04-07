David Carmo regresa a los entrenamientos del Oviedo y apunta a tener luz verde para la visita al Celta de Vigo

El central angoleño se ha perdido los tres últimos partidos del conjunto de Guillermo Almada. Sin embargo, el defensa ha vuelto a entrenar en el día de hoy con el resto del grupo y podría tener minutos ante el equipo de Claudio Giráldez

El Oviedo ha comenzado a preparar el encuentro de este domingo ante el Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Tras la victoria frente al Sevilla en el Carlos Tartiere, los de Guillermo Almada preparan un nuevo y decisivo duelo para lograr la salvación en Primera División.

Para ello, el técnico del conjunto carbayón podría recuperar a David Carmo, que se ha perdido los tres últimos partidos del Oviedo por decisiones técnicas. Además, Ovie Ejaria hizo presencia en el día de hoy en El Requexón, sumando buenas noticias para un equipo que solo le valen los tres puntos en el partido ante el Celta de Vigo.

Refuerzo de lujo para las últimas ocho jornadas de LaLiga EA Sports

David Carmo tiene hasta el domingo para ir cogiendo sensaciones de cara al importante encuentro del domingo en Balaídos. El central de Angola venía siendo importante para Guillermo Almada, al igual que lo fue anteriormente con Luis Carrión y Paunovic. De hecho, era el titular indiscutible en una pareja de centrales con protagonismo también para Dani Calvo, David Costas y Eric Bailly.

De esta manera, si David Carmo entra en la convocatoria para la visita al Celta de Vigo, podría regresar directamente al once titular, ante la incógnita en el otro central, entre los mencionados anteriormente. Pese a no haber tenido participación goleadora en LaLiga EA Sports ni Copa del Rey, el defensa de 26 años se ha ganado la presencia en la alineación de Guillermo Almada con sus actuaciones esta temporada.

Ovie Ejaria, novedad en el entrenamiento del Oviedo

Por otro lado, Ovie Ejaria se ha podido ver por El Requexón, tal y como ha informado el Diario AS. El inglés lleva sin minutos desde el pasado cinco de diciembre, del encuentro ante el Mallorca en el Carlos Tartiere. Además, el medio anteriormente citado ha explicado que Lucas Ahijado "parece recuperado por completo", por lo que podría ser otra de las novedades en el Oviedo para la encuentro frente al Celta de Vigo de Claudio Giráldez.

Además, el resto de bajas del Oviedo ante el Sevilla el pasado domingo fueron Dendoncker, Álex Forés y Luka Ilic, por lo que Guillermo Almada estará pendiente de la recuperación de sus futbolistas de cara a un final de temporada con mucho por decidir en la parte baja de la tabla. Los de Guillermo Almada se encuentran en la última posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 24 puntos, a siete de la salvación.

David Carmo, ante sus últimas semanas con contrato en el Oviedo

Por su parte, David Carmo al Oviedo en el pasado mercado de fichajes del Oviedo. El central de Angola llegó cedido procedente del Nottingham Forest y firmó hasta final de temporada, por lo que le restan más de dos meses de contrato con la entidad asturiana. De esta manera, el jugador de 26 años tiene ocho partidos más por delante, de LaLiga EA Sports, dónde el conjunto de Guillermo Almada se jugará la continuidad en Primera División.

El Oviedo, más allá de la visita al Celta de Vigo en Balaídos, tendrá que afrontar el encuentro ante el Villarreal y Elche en el Carlos Tartiere, siendo dos partidos seguidos ante su afición. Tras ello, los de Guillermo Almada visitarán La Cartuja para enfrentarse al Real Betis. De esta manera, el equipo carbayón se verá las caras con el Getafe, Real Madrid, Alavés y Mallorca.