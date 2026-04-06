El Oviedo cree en la permanencia en Primera División tras la victoria ante el Sevilla: "Seguimos soñando"

Futbolistas del equipo de Guillermo Almada como Dani Calvo o Nico Fonseca hablaron tras el triunfo ante los de Luis García Plaza, dónde compartieron su sensaciones de cara a las últimas ocho jornadas de LaLiga EA Sports

El Oviedo consiguió una importante victoria en la tarde ayer ante el Sevilla. El solitario gol de Fede Viñas en la primera parte le dio los tres puntos al conjunto de Guillermo Almada, que sueña con la permanencia en Primera División.

A falta de ocho jornadas para el final de la temporada, el equipo carbayón continúa último en la clasificación de Primera División con 24 puntos, a siete de la salvación. Sobre ello hablaron Dani Calvo y Nico Fonseca tras el triunfo frente a los de Luis García Plaza en el Carlos Tartiere.

Dani Calvo, con el foco puesto ante el Celta de Vigo

Por un lado, Dani Calvo, que jugó los 90 minutos ante el Sevilla, valoró la importancia del triunfo: "Mucha alegría por parte del vestuario y del equipo, también de la afición. Son tres puntos que nos permiten seguir en la pelea, seguimos soñando, son muy importantes. La distancia es considerable pero no vamos a bajar los brazos, insistiremos hasta el final, no lo entendemos de otra manera".

Además, Dani Calvo añadió que "estamos felices por la victoria, por todo lo que hemos trabajado durante la semana sobre todo. Hay que pensar ya en la siguiente cita, la de Vigo, que fuera de casa nuestra cara cambia. Ver que la valentía y buscar el gol que hacemos en el Tartiere ahora hay que llevarla a los partidos fuera de casa, empezando por Vigo".

Dani Calvo habla de la afición del Oviedo

Dani Calvo apuntó, tras la victoria ante el Sevilla, que "no me hace falta decirle nada a la gente. Les veo cómo animan, su entusiasmo, me lo dicen por la calle y se ve en el estadio cada dos semanas. Son los primeros que creen en la permanencia, en que el objetivo se puede conseguir. Y ellos tienen que tener claro que nosotros no vamos a bajar los brazos, ni nos vamos a rendir. Los jugadores y entrenadores creemos que se puede conseguir.

Por último, el central del Oviedo dejó claro que "todos confiamos, la distancia es amplia pero vamos a pelear los 24 puntos para poder salvarnos y celebrar todos juntos. Ahora tenemos otra opción y hay que pelear durante la semana porque en Vigo será un duelo complicado ante un gran rival. Pero hay que fijarse en nosotros, hay que sacar los 3 puntos sea como sea. No debemos mirar al adversario, hay que ir a ganar, no nos queda otra".

Nico Fonseca se suma a la esperanza del Oviedo en Primera División

Nico Fonseca, por su parte, transmitió sus sensaciones tras lograr tres puntos en LaLiga: "Había muchas ganas de triunfar porque lo merecemos, estamos trabajando en la buena línea, y el esfuerzo es enorme. En el Tartiere se crea una energía, un ambiente, que es difícil de vencer. Nuestro debe ahora es fuera de casa pero restan partidos y la esperanza es lo último en morir".

De esta manera, Nico Fonseca conluyó apuntando que "jamás nos vamos a entregar. Pase lo que pase hay que seguir peleando. La situación no es sencilla pero estamos seguros de que, yendo partido a partido, el fútbol nos la puede dar, porque tiene cosas mágicas. Vamos a creer hasta el final. Ojalá podamos seguir en la misma línea y conquistemos los 3 puntos fuera de casa".