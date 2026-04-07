Adiós al "jugador maldito": Ramsey anuncia su retirada oficial

Aaron Ramsey se despide del fútbol dejando atrás su carrera y la famosa etiqueta del "jugador maldito"

El Aaron Ramsey anunció de forma oficial su retirada del fútbol, cerrando una trayectoria de casi dos décadas en la élite. La decisión llega varios meses después de su salida del Pumas UNAM y tras un largo periodo sin actividad competitiva.

El centrocampista galés, de 35 años, optó por dar este paso tras analizar su situación deportiva, marcada también por la imposibilidad de disputar el Mundial 2026 con la selección de Gales. Sin ese gran objetivo en el horizonte, el futbolista decidió poner punto final a su carrera.

Una carrera llena de éxitos y momentos destacados

Ramsey deja atrás una etapa brillante en clubes de primer nivel como el Arsenal FC y la Juventus, donde logró consolidarse como un mediocampista de gran recorrido y calidad. A lo largo de su carrera disputó más de 500 partidos oficiales, firmando decenas de goles y asistencias.

Su palmarés incluye títulos importantes como la FA Cup, la Serie A, copas nacionales y supercopas en distintos países. Además, con la selección de Gales vivió momentos históricos, participando en la Eurocopa 2016 y 2020, así como en el Mundial de 2022, llevando a su país a competir en la élite internacional.

Un final marcado por circunstancias personales

Su última etapa en México fue breve. Ramsey llegó a Pumas en 2025, pero su paso por el club se vio condicionado por situaciones personales que afectaron su continuidad. Finalmente, rescindió su contrato pocos meses después, alejándose progresivamente de los terrenos de juego.

Desde entonces, el futbolista permaneció sin equipo y sin minutos oficiales, lo que terminó influyendo en su decisión definitiva. La falta de continuidad y las circunstancias fuera del campo aceleraron el cierre de su carrera.

La curiosa “maldición” que lo acompañó

Más allá de su rendimiento deportivo, Ramsey fue protagonista de una llamativa coincidencia que lo acompañó durante años. Varios de sus goles coincidieron en el tiempo con el fallecimiento de figuras públicas, lo que dio lugar a la conocida “maldición de Ramsey”.

Aunque se trató de una simple casualidad, la historia se viralizó y se convirtió en un fenómeno mediático. Nombres como Steve Jobs, Whitney Houston o David Bowie fueron asociados a estos episodios, generando una curiosa leyenda en torno al futbolista.

Un legado dentro y fuera del campo

A nivel deportivo, Ramsey será recordado por su capacidad para llegar al área rival, su inteligencia táctica y su compromiso en cada equipo en el que jugó. Su impacto fue especialmente notable en el Arsenal, donde vivió sus mejores años.

En su despedida, el galés expresó su agradecimiento a clubes, entrenadores, compañeros y aficionados, destacando el orgullo de haber representado a su país. También dedicó palabras especiales a su familia, clave en su trayectoria.

Un futuro ligado al fútbol desde el banquillo

Todo apunta a que su próxima etapa estará vinculada a los banquillos. De hecho, ya tuvo una primera experiencia como técnico interino en el Cardiff City, club donde dio sus primeros pasos como profesional.

Con su retirada, el fútbol despide a un jugador talentoso y carismático, cuya carrera estuvo marcada tanto por sus logros deportivos como por historias que trascendieron más allá del terreno de juego.