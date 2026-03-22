Arsenal 0-2 Manchester City: Guardiola se lleva la Carabao Cup ante Mikel Arteta

El cuadro Citizens se impuso por 2-0 a los Gunners con un doblete de O'Reilly en los minutos 60 y 64. Guardiola gana su cuarta Copa de la Liga en Inglaterra

Arsenal y Manchester City se medían este domingo en la final de la Copa de la Liga o también llamada Carabao Cup. Gunners y Citizens son primero y segundo respectivamente de la Premier League con nueve puntos de ventaja para los hoy locales. Por lo tanto, parecía una final casi inmejorable la que tenía este domingo la Carabao Cup con Arsenal y Manchester City.

Momentos anímicos diferentes para Arsenal y Manchester City con la Champions League como 'culpable'

El Arsenal de Mikel Arteta llegaba con la alegría que supone el pasar de ronda en una competición tan importante como la Champions League y tras eliminar al Bayer Leverkusen. El Manchester City por su parte, sucumbió ante el Real Madrid y a Pep Guardiola no le quedó otra que admitir que los blancos fueron mejores en el global de la eliminatoria. El Arsenal contaba también con la estadística que decía que Mikel Arteta no había perdido en Wembley en sus ocho partidos anteriores, ni como entrenador ni como jugador.

El primer tiempo pesa tras los esfuerzos en Champions League

El ritmo era muy lento donde ambos equipos, que acusaron el gran esfuerzo que realizaron entre semana en la Liga de Campeones, buscaron tener la pelota y conseguir posesiones largas, pero no estuvieron acertados en el último pase. Tanto el Arsenal y el Manchester City eran muy conscientes de que cualquier error podría condenarles, y por ello, evitaron tomar riesgos con el balón.

En las bandas de los visitantes Antoine Semenyo y Jérémy Doku consiguieron desbordar a sus marcas, pero las ayudas de William Saliba y Gabriel fueron fundamentales para evitar cualquier acción de peligro. Por su parte, el Arsenal no pudo conectar con Viktor Gyokeres ya que la referencia en ataque del club londinense estuvo muy bien vigilado por Abdukodir Khusanov y Nathan Aké, que fue titular por la baja de última hora de Ruben Dias. Apenas un remate de cabeza de Piero Hincapié, que se fue alto, y otro de Erling Haaland, que también se fue desviado, fueron las únicas oportunidades de ambos equipos antes del descanso.

El Manchester City pone una marcha más en la segunda mitad

Tras unos primeros cuarenta y cinco minutos sin apenas ocasiones, el Manchester City puso una marcha más y salió decidió a llevarse el trofeo en la segunda parte consiguiendo adelantarse en el marcador en el minuto sesenta. O'Reilly, que había sido duda por unas molestias, iba a convertirse en el hombre del partido tras marcar dos tantos en apenas cinco minutos que decantó la balanza en favor de los suyos.

El primero de ellos llegó tras un grave error de Kepa Arrizabalaga, que no pudo atrapar un centro Rayan Cherki, y dejó la pelota muerta en el área pequeña para que el lateral inglés de cabeza pudiera marcar el primer tanto del encuentro. Cuatro minutos después, cuando los de Mikel Arteta todavía estaban digiriendo el golpe, otra nueva jugada por la banda izquierda desencadenó en un centro preciso de Matehus Nunes, que, de nuevo O'Reilly, envió a la red. A partir de ese instante, los 'Citizens' consiguieron llevar a buen puerto la ventaja y consiguieron proclamarse campeón de la competición cinco años después.

Ficha técnica:

0 - Arsenal: Kepa; White (Gabriel Jesús, m.82), Saliba, Gabriel, Hincapié (Calafiori, m.65); Zubimendi, Rice; Saka, Havertz (Madueke, m.65), Trossard (Martinelli, m.82); Gyokeres.

2 - Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly; Rodri; Semenyo, Cherki (Foden, m.90+1), Silva, Doku; Haaland.

Goles: 0-1, m.60: O'Reilly; 0-2, m.64: O'Reilly.

Árbitro: Peter Bankes (Inglaterra). Mostró tarjeta amarilla a Hincapié (m.16), Arrizabalaga (m.51) y a White (m.69) por parte del Arsenal y a Khusanov (m.32) por parte del Manchester City. También amonestó a Pep Guardiola (m.65), técnico del Manchester City.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa de la Liga disputado en el estadio de Wembley (Londres)