Douglas Luiz, objetivo sorpresa del Chelsea para reforzar el centro del campo en el mercado invernal

El Chelsea estudia la incorporación de Douglas Luiz, actualmente cedido en Nottingham Forest, para reforzar su mediocampo en la recta final de la temporada

El Chelsea está evaluando la incorporación del centrocampista brasileño Douglas Luiz, actualmente cedido en el Nottingham Forest por la Juventus, según medios británicos y deportivos. El jugador de 27 años apenas ha tenido protagonismo esta temporada en Inglaterra, con 13 apariciones desde su llegada en agosto, y podría encontrar en Stamford Bridge la oportunidad de recuperar regularidad y minutos de calidad en competiciones de élite.

Situación de Douglas Luiz en Nottingham Forest

Luiz llegó al Forest en calidad de préstamo desde la Juventus durante el verano de 2024, en una operación que incluía una obligación de compra condicionada al número de partidos disputados, así como una opción de 30 millones de euros si no se cumplían esos requisitos. Sin embargo, con solo dos titularidades bajo el mando de Sean Dyche, el centrocampista no ha logrado asentarse, lo que ha motivado la búsqueda de un cambio de escenario.

El brasileño sufrió además una lesión en el muslo que le impidió disputar varios encuentros, sumando un total de seis lesiones en los últimos 15 meses, algo que ha limitado su continuidad y minutos en la Premier League.

Refuerzo estratégico para Chelsea

La llegada de Douglas Luiz al Chelsea supondría un refuerzo experto y versátil para el mediocampo, ofreciendo cobertura para jugadores lesionados como Romeo Lavia y Dario Essugo, que han visto reducida su participación esta temporada. Además, el brasileño puede desempeñarse tanto como pivote defensivo como en un rol más dinámico de box-to-box, aportando solidez y experiencia en un calendario cargado de Premier League, Champions League, FA Cup y Carabao Cup.

Con la dirección de Liam Rosenior, Luiz encajaría en la doble contención que el técnico prefiere, reforzando la calidad del equipo y ofreciendo alternativas tácticas ante la ausencia o fatiga de otros mediocampistas como Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Andrey Santos.

Detalles del historial del jugador

Douglas Luiz se incorporó a la Juventus procedente del Aston Villa en verano de 2024 por 50 millones de euros más 1,5 millones en variables. Durante su paso por Inglaterra, se destacó por su capacidad de recuperación y visión de juego, aunque no ha podido consolidarse en Turín ni en Nottingham Forest, debido a la combinación de lesiones y competencia por el puesto.

Futuro incierto y negociaciones en curso

Aunque aún no se ha realizado un acercamiento formal, las conversaciones entre Chelsea y Juventus se encuentran en fase avanzada para evaluar la viabilidad de la operación. Para Luiz, la posibilidad de unirse a un equipo contendiente por títulos representa una oportunidad atractiva de relanzar su carrera y volver a competir al más alto nivel.

Con la temporada en su fase decisiva y múltiples frentes en juego, la llegada de Douglas Luiz podría ser un movimiento clave para que el Chelsea refuerce su medular y mantenga competitividad en todas las competiciones.