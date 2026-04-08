Gerrard sitúa a Olise como gran recambio de Salah

Gerrard señala a Michael Olise como el candidato ideal para ocupar el vacío que dejará Salah en el Liverpool

La posible salida de Mohamed Salah ha encendido todas las alarmas en el Liverpool FC. Tras casi una década siendo el referente ofensivo del equipo, el delantero podría poner fin a su etapa en Anfield, obligando al club a encontrar un relevo de garantías para la banda derecha. En este contexto, una voz autorizada como la de Steven Gerrard ha señalado a un candidato claro para ocupar ese vacío: Michael Olise.

Olise, el favorito de Gerrard

El ex capitán ‘red’ considera que el extremo del Bayern de Múnich reúne las condiciones necesarias para asumir un reto de tal magnitud. Tras su destacada actuación ante el Real Madrid en la Champions League, Gerrard no dudó en elogiar su talento.

El técnico inglés destacó especialmente su capacidad en el uno contra uno, su creatividad y su influencia directa en el juego ofensivo. Para Gerrard, se trata de uno de los pocos futbolistas actuales capaces de acercarse al impacto que Salah ha tenido durante años.

Una operación llena de dificultades

Sin embargo, la posible llegada de Olise a Anfield no será sencilla. El Bayern considera al jugador una pieza fundamental de su proyecto y no contempla su salida a corto plazo. Además, el futbolista tiene contrato hasta 2029, sin cláusulas que faciliten una negociación rápida.

Desde el club alemán, figuras como Uli Hoeness han dejado claro que no tienen intención de reforzar a un rival europeo vendiendo a uno de sus jugadores más determinantes.

Números que respaldan su candidatura

El rendimiento de Olise en la temporada 2025-26 ha sido sobresaliente. El extremo acumula 16 goles y más de 25 asistencias en todas las competiciones, cifras que lo sitúan entre los jugadores más influyentes del continente.

Este nivel de producción ofensiva es precisamente lo que busca el Liverpool: un futbolista capaz de mantener el alto volumen de goles y asistencias que dejaría Salah tras su salida.

El reto de sustituir a una leyenda

Gerrard también quiso recalcar que reemplazar a Salah no implica encontrar un clon exacto. El Liverpool, históricamente, ha sabido reinventarse tras la salida de grandes figuras, como ocurrió con Sadio Mané o Luis Suárez.

En lugar de buscar perfiles idénticos, el club suele apostar por jugadores con características distintas que aporten nuevas soluciones ofensivas, manteniendo el rendimiento colectivo.

Dudas en otras posiciones del ataque

El análisis de Gerrard también se extendió a la plantilla actual. El exjugador expresó ciertas dudas sobre el encaje de Cody Gakpo en la banda izquierda, sugiriendo que su perfil encaja mejor en posiciones más centradas.

Por otro lado, mostró su preferencia por recuperar a Luis Díaz, destacando su intensidad, velocidad y capacidad de presión, cualidades que han sido clave en etapas anteriores del equipo.

Un futuro incierto en Anfield

A pesar del entusiasmo que genera el nombre de Olise, la realidad es que su fichaje se presenta complicado. El jugador está asentado en el Bayern y no parece tener intención de cambiar de aires a corto plazo.

Mientras tanto, el Liverpool se enfrenta a un desafío mayúsculo: reemplazar a uno de los jugadores más determinantes de su historia reciente y mantener su competitividad al más alto nivel europeo.