Jornada 32 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La Premier League afronta una jornada 32 repleta de duelos decisivos y grandes enfrentamientos que pueden marcar el rumbo final del campeonato

La Premier League vuelve a escena con una fecha 32 cargada de encuentros atractivos para los aficionados en España. El fin de semana ofrece duelos vibrantes, incluyendo un interesante enfrentamiento con técnicos españoles en los banquillos y un choque estelar que acaparará todas las miradas: el Chelsea frente al Manchester City. A continuación, repasamos horarios y detalles clave para seguir todos los partidos en directo.

Arsenal vs Bournemouth: liderato en juego

El Arsenal recibe al AFC Bournemouth en el Emirates Stadium en un duelo correspondiente a esta jornada. Los londinenses llegan como líderes sólidos con 70 puntos, mientras que su rival se sitúa en la zona media de la tabla. El conjunto dirigido por Mikel Arteta afronta este partido con la vista también puesta en compromisos europeos, mientras que el equipo de Andoni Iraola busca cerrar la temporada con buenas sensaciones.

El encuentro se disputará el sábado 11 de abril a las 13:30 (hora peninsular).

Igualdad máxima: Brentford vs Everton

A las 16:00 del sábado, el Brentford se mide al Everton en un enfrentamiento clave en la pelea por puestos europeos. Ambos equipos llegan empatados a 46 puntos, lo que convierte este partido en una cita determinante. La intensidad y la competitividad están aseguradas.

Lucha por objetivos: Burnley y Brighton

En paralelo, el Burnley recibe al Brighton & Hove Albion. Los locales necesitan sumar para mantener vivas sus opciones de permanencia, mientras que los visitantes sueñan con acercarse a competiciones europeas. Cada punto cuenta en esta fase del campeonato.

Anfield, escenario de historia: Liverpool vs Fulham

El sábado se cierra con el enfrentamiento entre Liverpool y Fulham. Los “reds” buscan consolidar su posición en la lucha por la Champions, mientras que el conjunto londinense aspira a dar la sorpresa y acercarse a plazas continentales.

Domingo con duelos clave

La jornada dominical arranca con el Crystal Palace ante el Newcastle United. Más tarde, el Sunderland se enfrenta al Tottenham Hotspur, con los visitantes en una situación comprometida cerca del descenso.

Al mismo tiempo, el Nottingham Forest se mide al Aston Villa, en un duelo donde los locales buscan la salvación y los visitantes aspiran a puestos altos.

El gran partido: Chelsea vs Manchester City

El plato fuerte llegará a las 17:30 con el choque entre Chelsea y Manchester City en Stamford Bridge. Ambos equipos necesitan la victoria: los “blues” para asegurar su presencia en Champions y los de Guardiola para no perder opciones en la liga.

Cierre en Old Trafford

La jornada concluirá el lunes con el Manchester United frente al Leeds United. Los “red devils” quieren afianzarse en la tercera posición, mientras que su rival pelea por evitar el descenso en un partido que promete intensidad.

Horario y donde ver los partidos de la jornada 32 de la Premier League

Toda la jornada 32 de Premier League, podrá seguirse en DAZN. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más importantes de la jornada en la liga inglesa además de los resúmenes de todo lo que pase sábado y domingo al final de cada día.