Kepa Arrizabalaga y su maldición en la Carabao: tres finales, tres derrotas

Kepa Arrizabalaga vuelve a quedar señalado tras perder otra final de la Carabao Cup en una noche marcada por la polémica

El nombre de Kepa Arrizabalaga vuelve a estar en el centro del debate tras una nueva final perdida en la Carabao Cup. El guardameta español fue titular en la derrota del Arsenal por 0-2 frente al Manchester City, un resultado que ha desatado críticas hacia la decisión de Mikel Arteta.

Una decisión bajo el foco mediático

El técnico vasco apostó por Kepa en lugar de David Raya, algo que generó polémica incluso antes del pitido inicial. Tras el partido, las opiniones en Inglaterra no se hicieron esperar. Analistas como Jamie Redknapp cuestionaron abiertamente la elección, señalando que el nivel entre ambos porteros es notable y que en una final debía jugar el titular habitual.

Las críticas aumentaron tras un error del guardameta en el primer gol, que condicionó el desarrollo del encuentro. Para muchos, fue un fallo decisivo en un momento clave.

Un partido que se escapó en detalles

El Arsenal tuvo fases positivas, especialmente en la primera mitad, donde generó ocasiones claras. Sin embargo, la falta de acierto ofensivo y los errores puntuales terminaron siendo determinantes. El doblete de Nico O’Reilly acabó inclinando la balanza a favor del conjunto dirigido por Pep Guardiola.

A pesar de contar con oportunidades para adelantarse, los “gunners” no lograron materializarlas, mientras que su rival sí aprovechó sus llegadas con máxima eficacia.

Arteta defiende su apuesta

Lejos de esquivar la polémica, Arteta asumió la responsabilidad de su decisión. El entrenador explicó que eligió a Kepa por su rendimiento durante el torneo, ya que había sido el portero titular en las rondas previas. Según su criterio, cambiar en la final habría sido injusto.

El técnico insistió en que los errores forman parte del fútbol y respaldó públicamente al guardameta, destacando su compromiso y aportación a lo largo de la competición.

Un historial complicado en finales

Con esta derrota, Kepa suma ya tres finales perdidas en la Carabao Cup, una estadística que ha alimentado la narrativa sobre su mala suerte en este torneo. Su historial en este tipo de partidos ha estado marcado por episodios desafortunados.

En una final anterior con el Chelsea FC, protagonizó una polémica al negarse a ser sustituido antes de una tanda de penaltis. Años después, volvió a ser protagonista negativo al fallar un lanzamiento decisivo en otra final, lo que terminó costando el título a su equipo.

El Arsenal, obligado a pasar página

Más allá del debate en la portería, el Arsenal deberá centrarse en lo que resta de temporada. El equipo aún tiene opciones en otras competiciones importantes y mantiene aspiraciones ambiciosas.

La derrota en Wembley supone un golpe duro, pero no definitivo. El reto ahora será recuperar la confianza y evitar que este revés afecte al rendimiento en los próximos compromisos.

Mientras tanto, Kepa vuelve a quedar señalado en una final, reforzando la sensación de que la fortuna no le acompaña en los momentos decisivos de esta competición.