La Premier League, en alerta roja por el aumento de pérdidas

La Premier League vive una paradoja: ingresos récord, pero pérdidas generalizadas en la mayoría de sus clubes

La Premier League atraviesa una etapa de fuerte desequilibrio financiero en la temporada 2024-2025. A pesar de su enorme capacidad de generación de ingresos, la mayoría de clubes ingleses se enfrentan a pérdidas significativas. De hecho, diversos análisis apuntan a que cerca del 90% de las entidades cerrarán el ejercicio con resultados negativos, evidenciando un modelo cada vez más tensionado.

El crecimiento del gasto, principal problema

El gran factor que explica esta situación es el incremento constante de la masa salarial y de los costes operativos. Ni siquiera medidas extraordinarias, como la venta de activos —estadios o equipos femeninos—, están logrando equilibrar las cuentas en muchos casos.

Clubes como el Tottenham Hotspur han registrado pérdidas históricas cercanas a los 110 millones de libras, mientras que el Everton FC sigue acumulando números rojos pese a aplicar medidas financieras drásticas. En paralelo, el Newcastle United ha evitado un déficit millonario gracias a operaciones internas con su propiedad.

El caso del Chelsea: éxito deportivo, desastre financiero

Uno de los ejemplos más llamativos es el del Chelsea FC. El conjunto londinense firmó una temporada brillante en lo deportivo, conquistando títulos internacionales y asegurando su presencia en competiciones europeas. Sin embargo, esa mejora en el campo no se tradujo en estabilidad económica.

El club cerró el ejercicio con pérdidas superiores a los 300 millones de euros, impulsadas por el aumento de los gastos y la ausencia de grandes ventas de activos, como sí ocurrió en años anteriores. Aun así, alcanzó una cifra de ingresos cercana a los 575 millones de euros, con crecimiento en áreas como el matchday y los traspasos.

Inversión creciente en el fútbol femenino

El desarrollo del equipo femenino también ha tenido impacto en las cuentas. En el caso del Chelsea, esta sección incrementó notablemente tanto sus ingresos como sus gastos, duplicando sus pérdidas hasta rondar los 20 millones de euros. Aun así, el club considera esta área como una apuesta estratégica de futuro, respaldada por inversores de alto perfil.

Ingeniería financiera en Newcastle y Everton

Otros clubes han optado por soluciones alternativas para contener las pérdidas. El Newcastle, por ejemplo, realizó la venta de su estadio a una empresa vinculada a su propiedad, lo que le permitió registrar ingresos extraordinarios y evitar un agujero cercano a los 100 millones de euros. Este tipo de operaciones están bajo la supervisión de las autoridades para garantizar el cumplimiento del fair play financiero.

Por su parte, el Everton redujo considerablemente su déficit tras traspasar su equipo femenino a una sociedad controlada por sus propietarios. A pesar de ello, el club arrastra pérdidas acumuladas muy elevadas en los últimos años, lo que refleja la fragilidad de su situación económica.

El Liverpool, la excepción positiva

En contraste con esta tendencia general, el Liverpool FC ha logrado volver a beneficios. El club registró ingresos récord superiores a los 800 millones de euros, impulsados por su éxito deportivo y su fortaleza comercial. Esto le permitió cerrar el ejercicio con ganancias, rompiendo la dinámica negativa predominante en la liga.

Un modelo bajo presión

El escenario actual plantea dudas sobre la sostenibilidad económica del fútbol inglés. Aunque los ingresos siguen creciendo, el ritmo del gasto amenaza con superar cualquier avance. La Premier League continúa siendo la competición más rica del mundo, pero también una de las más expuestas a riesgos financieros si no logra reequilibrar su modelo en los próximos años.