El Tottenham considera a Xavi Hernández como posible solución a su mala racha: Frank, en la cuerda floja

Xavi Hernández vuelve a sonar con fuerza como posible reemplazo en un club europeo. El catalán, en la lista de candidatos del Tottenham para sustituir a Frank

Tras cerrar su etapa como entrenador del FC Barcelona, en la que logró conquistar una Liga y una Supercopa de España, Xavi Hernández continúa aguardando el momento adecuado para regresar a los banquillos. El técnico de Terrassa ha sido vinculado en los últimos meses con distintos proyectos europeos, y su nombre vuelve a ganar fuerza, esta vez desde Inglaterra, donde un histórico club atraviesa una situación delicada.

Tottenham, en crisis y con el técnico en la cuerda floja

El Tottenham Hotspur vive uno de los momentos más complicados de su temporada. El conjunto londinense ocupa actualmente la decimocuarta posición de la Premier League, muy lejos de los puestos europeos y peligrosamente cerca de la zona baja de la clasificación. La derrota reciente ante un West Ham en apuros desató una tormenta perfecta tanto en lo deportivo como en lo institucional.

El tropiezo por 1-2 en casa, ante un rival que lucha por no descender, fue el detonante definitivo. Más allá del resultado, la reacción de la afición fue lo que encendió todas las alarmas en los despachos del club.

El enfado de la grada acelera las decisiones

Al término del encuentro, los seguidores del Tottenham mostraron su descontento de forma explícita, con abucheos y cánticos dirigidos al entrenador Thomas Frank, entre ellos el ya famoso “you’re getting sacked in the morning”. La directiva tomó muy en serio esa respuesta y comenzó a evaluar si el técnico danés mantiene todavía el respaldo del vestuario.

Seg��n informaciones procedentes de medios británicos, existe una sensación creciente de que Frank ha perdido autoridad interna y que prolongar su etapa podría resultar perjudicial para todas las partes implicadas.

Resultados pobres y un proyecto que no despega

Frank aterrizó en el Tottenham hace apenas siete meses, pero su balance es poco alentador. En 22 partidos de liga, el equipo solo ha logrado siete victorias, además de quedar eliminado prematuramente de las competiciones coperas. Sus números lo sitúan como uno de los entrenadores con peor promedio de puntos en la historia reciente del club.

La situación se complica aún más por una plaga de lesiones, con varias piezas clave fuera de combate, sanciones importantes y dudas en torno a la disponibilidad de otros futbolistas fundamentales.

Xavi Hernández, un nombre que gana peso

En este contexto, han comenzado a circular posibles sustitutos. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Xavi Hernández, actualmente libre y con experiencia reciente al más alto nivel. Su perfil encaja en la idea de reconstrucción que algunos sectores del club consideran necesaria.

El exentrenador azulgrana no es el único candidato. Mauricio Pochettino, recordado por llevar al Tottenham a la final de la Champions League en 2019, también aparece en las quinielas, aunque su incorporación dependería de su calendario con la selección de Estados Unidos.

Un futuro inmediato lleno de incertidumbre

Mientras tanto, el día a día en el Tottenham continúa con aparente normalidad. Frank ha seguido dirigiendo entrenamientos y tenía previsto comparecer ante los medios antes del crucial duelo de Champions League frente al Borussia Dortmund, aunque desde el club no se garantiza que finalmente cumpla con toda la agenda prevista.

Una derrota en ese encuentro podría suponer un punto de no retorno, especialmente si la reacción de la grada vuelve a ser tan hostil como en la última jornada.

Xavi, expectante ante un posible regreso

Por ahora, Xavi Hernández permanece en segundo plano, observando el mercado y esperando el proyecto adecuado. Si el Tottenham decide dar un giro radical a su rumbo, el técnico catalán podría encontrar en Londres la oportunidad perfecta para relanzar su carrera en la élite del fútbol europeo.