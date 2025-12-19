El West Ham acelera contactos por Adama Traoré para reforzar el ataque en enero

El nombre de Adama Traoré vuelve a agitar el mercado de invierno tras despertar el interés de un West Ham necesitado de velocidad, potencia y soluciones ofensivas

El West Ham United atraviesa uno de los momentos más delicados de su temporada en la Premier League, y su nuevo entrenador, Nuno Espírito Santo, ya ha comenzado a tomar decisiones importantes tanto dentro como fuera del campo. En una reciente charla concedida a Sky Sports, realizada en el emblemático pub Boleyn, el técnico portugués dejó entrever que el mercado de fichajes de enero será determinante para el futuro del club londinense.

Actualmente ubicados en la zona de descenso, los “Hammers” necesitan refuerzos urgentes si quieren evitar una catástrofe deportiva y financiera. Con recursos limitados, la directiva sabe que no puede equivocarse.

Adama Traoré, un viejo conocido de Nuno

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Adama Traoré. El extremo español, actualmente en el Fulham, no está contando con demasiados minutos y su protagonismo ha disminuido notablemente en las últimas jornadas. Esta situación abre la puerta a una posible salida en enero.

Para Nuno Espírito Santo, Traoré no es una incógnita. Ambos coincidieron en el Wolverhampton, donde el atacante mostró algunas de sus mejores versiones en el fútbol inglés. Su potencia física, velocidad y capacidad para romper defensas lo convierten en una opción atractiva para un West Ham falto de desequilibrio por bandas.

Un mercado condicionado por salidas

La realidad económica del club obliga a operar bajo el modelo de “uno sale, uno entra”. Jugadores como Niclas Füllkrug y James Ward-Prowse podrían abandonar la institución, liberando masa salarial y permitiendo nuevas incorporaciones. También existe incertidumbre alrededor del joven brasileño Luis Guilherme, fichaje que aún no ha logrado consolidarse desde su llegada procedente de Palmeiras.

A pesar de los rumores que lo sitúan fuera de Inglaterra, Guilherme ha dejado claro que desea quedarse en West Ham, luchar por un puesto y demostrar su valía ante el cuerpo técnico y la afición.

La urgencia de un delantero goleador

Más allá de los extremos, el gran déficit del equipo sigue siendo el gol. En ese contexto, el nombre de Josh Sargent aparece como una de las principales alternativas. El delantero del Norwich City, con experiencia en el fútbol inglés y presencia internacional con Estados Unidos, es visto internamente como una opción viable, aunque su rendimiento goleador genera ciertas dudas.

Norwich no facilitará su salida y el precio podría superar los 20 millones de libras, una cifra elevada para un West Ham con el presupuesto ajustado. Aun así, las conversaciones iniciales ya han comenzado.

Enero, la última oportunidad para reaccionar

El mercado de invierno se perfila como la última gran oportunidad para cambiar el rumbo del equipo. Con un calendario más accesible tras las fiestas y la llegada de refuerzos clave —un delantero, un extremo y un defensor central—, el club confía en salir del pozo.

Respaldar a Nuno Espírito Santo no es solo una cuestión deportiva, sino una necesidad estratégica. Descender supondría un golpe económico devastador para una entidad que ya arrastra importantes pérdidas.

West Ham apuesta por la experiencia

Todo indica que el club buscará jugadores contrastados, capaces de rendir de inmediato. En ese escenario, Adama Traoré y Josh Sargent representan perfiles distintos pero complementarios, ideales para una plantilla que necesita resultados urgentes.

Las próximas semanas serán decisivas. El futuro del West Ham United se juega en enero.