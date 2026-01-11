Alineaciones Barcelona - Real Madrid: Alineación posible de Barcelona y Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026

El primer título del año está en juego y tanto FC Barcelona como Real Madrid querrán mostrar sus onces de gala para brindar una final competida, a la altura de ambas entidades. Con Lamine Yamal ya confirmado, la principal incógnita será Kylian Mbappé

La Supercopa de España de 2026 llega a su gran final. FC Barcelona y Real Madrid se ven las caras en un nuevo ‘Clásico’ que se disputa en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudí. Con un título en juego y teniendo por delante a su máximo rival, tanto Hansi Flick como Xabi Alonso querrán hacer alarde de sus estelares plantillas alineando onces de gala.

En rueda de prensa, el técnico azulgrana ya confirmó la disponibilidad de Lamine Yamal, cosa que el entrenador blanco no pudo hacer con Kylian Mbappé, el cuál tendrá que esperar a las horas previas al encuentro para confirmar, o no, su disponibilidad.

Sin nuevas bajas y con gran competencia

Hansi Flick, que ya era conocedor de las ausencias de Gavi, Christensen y Ter Stegen, no ha sufrido ningún imprevisto durante el torneo y podrá armar un once competitivo a su antojo. Solo quedaba la incógnita de Lamine Yamal, que antes de las semifinales presentó un cuadro vírico, pero que ya se ha recuperado para la gran final.

Con ello, las dudas en los titulares azulgranas residen sobre cuestiones de planteamiento táctico, rendimiento por posición o encaje en el sistema. Así, la defensa y el mediocampo forman un puzle donde Eric García, Gerard Martín y Fermín compiten por dos posiciones. Si Eric García sale como central, Gerard Martín perdería su hueco en el once posibilitando la entrada de Fermín al mediocampo. Pero, de entrar el polivalente catalán en la sala de máquinas, sería el andaluz quien quedaría relegado al banquillo, en favor del joven lateral izquierdo reconvertido a central.

La incógnita de Mbappé

Jarro de agua fría para Xabi Alonso de cara a su primera final como técnico del Real Madrid. El tolosarra no sabe si podrá contar con su jugador estrella, Klyan Mbappé, teniendo que plantear el partido sin su presencia. Gonzalo García surge como la gran alternativa al francés, más aún teniendo en cuenta su gran Mundial de Clubes y el triplete anotado en la última jornada de LaLiga.

El resto de posiciones parecen mejor decididas, con un once titular que se ha visto repetido a lo largo de la temporada, donde Valverde se mantiene como lateral diestro y Rüdiger aparece como otra gran duda, donde su presencia queda sujeta a unas molestias que lleva acarreando toda la semana. De no poder estar el alemán, Huijsen tomaría su lugar en el eje de la zaga.

Posibles onces titulares del partido Barcelona - Real Madrid, en la final de la Supercopa de España de 2026

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García, Vinícius.