Hernández Hernández, árbitro de Primera división: "El arbitraje es aprender a resetear"

El colegiado internacional español participó en el I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo, celebrado en la sede del Comité Olímpico Español

LaLiga vive un momento complicado en lo que al arbitraje se refiere. "El fútbol ha quedado en un segundo lugar", decía Jorge Valdano este domingo, después de un fin de semana marcado por la polémica arbitral en varios encuentros, con Barcelona y Real Madrid y Betis y Sevilla como víctimas. En medio de esa controversia ha tenido lugar el I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo, celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE), donde ha estado el árbitro internacional español, Alejandro José Hernández Hernández.

El colegiado canario afirma que los árbitros aprenden a convivir con el error y a relativizarlo, aceptando que es parte de su oficio. "La habilidad del árbitro que es capaz de ir avanzando y de seguir progresando en el arbitraje es aprender a resetear, a olvidarte del error cometido y a poner en valor, cuando te recuerdan que eres malo por un error o por la consecución de varios, el número de aciertos durante un encuentro. A veces un partido se resume a un error cuando has tomado decenas de decisiones que han sido acertadas. Aprendemos a relativizarlo, a convivir con él, a aceptarlo como parte de nuestro trabajo y nuestro aprendizaje", asegura.

"Estamos en un entorno en el que a día de hoy el error no se lleva del todo bien. No solo eso, sino que hemos pasado a la fase de convertir aciertos en errores. Nosotros, desde que iniciamos como árbitros, nos educamos en el error. No somos perfectos, todos cometemos errores", añade Hernández Hernández.

El árbitro internacional indica que, según va pasando el tiempo, se consiguen unas habilidades psicológicas para poder sobrellevar la presión. "A partir de ahí empieza la experiencia mediática, verte envuelto en situaciones en las que no te gustaría estar; porque a nadie le gusta que le recuerden todos los días que lo ha hecho mal su trabajo en un momento determinado".

"Hay árbitros que se han quedado en el camino siendo grandes árbitros porque en la primera curva de este tipo han quedado fuera de la carretera y no han podido retomar la senda porque no han tenido capacidad a nivel psicológico de recuperarse y volver con toda la confianza", matiza.

Como clave para ser árbitro, Hernández Hernández explica que "uno de los básicos es desconectar; no puedes estar todo el día pendiente de lo que se dice sobre ti. El contexto de mayor estrés es cuando se está hablando de ti y no tienes control sobre esa situación. Eso suma cero. Hay que quedarse con la autocrítica si te has equivocado, analizar cuál fue tu error con los profesionales que te dan un feedback real y constructivo".