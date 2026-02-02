La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 22 de LaLiga EA Sports

El triunfo del Oviedo, los goles de Fornals y Vinicius, el pinchazo del Atlético y la poca efectividad del Barça, protagonistas de la jornada

Casi terminada la jornada 22 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes entre el RCD Mallorca y el Sevilla FC, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar los detalles más destacados del fin de semana en la máxima competición del fútbol español.

El Oviedo gana 14 jornadas después

El triunfo del Real Oviedo, por 1-0 ante el Girona, acabó con una racha de 14 jornadas consecutivas sin saber lo que era ganar. El equipo asturiano se ha reactivado con la llegada de Guillermo Almada al banquillo, para quien está siendo importan Santi Cazorla, trascendental en la victoria ante los catalanes, ya que dio la asistencia del gol local.

El Atlético sigue fatal como visitante

Los del Cholo Simeone sumaron esta jornada el quinto empate en once salidas de esta Liga, con tres victorias y otros tantos empates, el más reciente este sábado con el Levante en Valencia (0-0). Este rendimiento a domicilio agrava la situación del conjunto rojiblanco, que ya ha perdido 19 puntos como visitante, un bagaje complicado para competir por la Liga.

Fornals, goleador en los últimos 4 triunfos ligueros del Betis

Pablo Fornals decantó la victoria del Betis ante el Valencia este domingo en La Cartuja gracias a su gol en el minuto 88 para colocar el definitivo 2-1 en el marcador. El centrocampista bético ha marcado en cada uno de los tres triunfos más recientes de su equipo en LaLiga EA Sports: ante Villarreal, Getafe y Sevilla.

Vinicius marca en LaLiga 13 jornadas después

Desde el pasado 4 de octubre, con un ‘doblete’ al Villarreal, Vinicius no había vuelto a marcar ningún gol en LaLiga EA Sports, durante trece jornadas en las que ha sufrido la recriminación de su propia afición. Este domingo, su gol sirvió para abrir la victoria del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano, aunque no se libró de los pitos del Bernabéu.

30 remates del Barcelona para marcar sólo tres goles en Elche

El FC Barcelona realizó 30 remates a la portería de Iñaki Peña, pero sólo pudo marcar tres goles en su victoria por 1-3 contra el Elche en el estadio Martínez Valero. Un triunfo que lo mantiene como líder de la clasificación, un punto por delante del Real Madrid y con diez de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que es tercero, pero los de Flick deben mejorar la efectividad si quieren rendir en Europa.