El Algeciras y una situación económica que se filtra a la cantera

El cuadro del grupo 2 de Primera RFEF vive una importante incertidumbre económica a pesar del buen hacer a nivel deportivo de los de Javi Vázquez. Desde hace algunos días circula por redes sociales un comunicado en el que se denuncian problemas económicos y administrativos

El mundo del fútbol no es solo Primera y Segunda, más allá de la máxima categoría y el fútbol de plata, está ese fútbol más humilde pero igualmente apasionante que se desarrolla en Primera RFEF y sucesivas categorías. En el grupo 2 de Primera RFEF trata una temporada más de mantener la categoría de bronce en España el Algeciras, un club que pese a sus buenos resultados a nivel deportivo, ocupando la novena plaza a solo dos puntos de los puestos de play off de ascenso a Segunda, sufre serios problemas económicos que están empezando a filtrarse desde el primer equipo a la cantera.

En el Algeciras aún no se ha llegado a regularizar el cumplimiento, en el tiempo lógico, del pago de las nóminas. Como es normal, los jugadores quieren cobrar por su trabajo y lo quieren hacer cuando pertenece. Pero estos problemas económicos también se han extrapolado a cuerpo técnico, empleados y hasta al propio director deportivo, Jordi Figueras. El club está en manos de Mac Lackey y Ramón Robert desde julio de 2023.

El Algeciras condena a su cantera por los problemas económicos

En un 'comunicado anónimo' que aparece bajo la 'firma' de "miembros y familias del Algeciras CF" se denuncia que existe una falta de respuesta por parte de la directiva del club por lo que se ven obligados (por parte de familias de jugadores de la cantera) a hacer púbilcas las circunstancias. "Toda la cantera se está viendo perjudicada por problemas administrativos y económicos ajenos a los menores. Las familias y jugadores se sienten desinformados y desprotegidos, sin explicación alguna por parte del club", apuntan.

El bloqueo económico de la RFEF al Algeciras

En dicho comunicado que ha corrido como la pólvora por redes sociales, se señala directamente al bloqueo que la RFEF mantiene a Algeciras a consecuencia de "impagos a futbolistas del primer equipo, de las cuales, otras cantidades también corresponden a la FIFA". Como consecuencia de este bloqueo se han producido la "retirada de licencias federativas que se dieron de alta de manera correcta, afectando directamente a varios futbolistas de la cantera, que ya han participado en jornadas oficiales".

La falta de recursos que afecta a la cantera del Algeciras

En la parte final del comunicado anónimo dirigido al Algeciras se afirma que esta falta de recursos es tanto a nivel de material como a nivel de recursos humanos, es decir, entrenadores o preparadores físicos: "Evidente de recursos, algo inexplicable debido al desembolso que realizan las familias, que abonan cuotas desproporcionadas dadas las condiciones: escasez de material básico, incluido balones, o la llegada de la ropa oficial alcanzado el final del mes de noviembre, lo que implica haber usado ropa antigua durante casi media temporada. El club no solo se limita a la escasez de recursos materiales, sino también personales, como así lo sufren varios equipos de la cantera, que tan solo trabajan con el entrenador principal, sin contar con figuras indispensables y especializadas en el desarrollo de los futbolistas como entrenadores de porteros o preparadores físicos".

Comunicado anónimo de miembros y familias del Algeciras

El comunicado íntegro recoge lo siguiente: "Durante los últimos meses, jugadores, familias y personal deportivo del Algeciras CF han sufrido situaciones que están afectando al desarrollo y bienestar de sus categorías inferiores, por lo que sentimos, debido a la falta de respuestas por parte de la directiva, la responsabilidad de hacer públicas las circunstancias. Toda la cantera se está viendo perjudicada por problemas administrativos y económicos ajenos a los menores. Las familias y jugadores se sienten desinformados y desprotegidos, sin explicación alguna por parte del club.

Según se nos ha comunicado, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantiene un bloqueo económico al Algeciras CF debido a denuncias por impagos a futbolistas del primer equipo, de las cuales, otras cantidades también corresponden a la FIFA. Todo ello ha derivado en la retirada de licencias federativas que se dieron de alta de manera correcta, afectando directamente a varios futbolistas de la cantera, que ya han participado en jornadas oficiales.

Es de destacar que se trata de jugadores que proceden de otros clubes, por lo que, al retirarse su ficha, quedarían en un vacío del cual nadie se hace responsable: ni club ni Federación. A esto se suma una falta evidente de recursos, algo inexplicable debido al desembolso que realizan las familias, que abonan cuotas desproporcionadas dadas las condiciones: escasez de material básico, incluido balones, o la llegada de la ropa oficial alcanzado el final del mes de noviembre, lo que implica haber usado ropa antigua durante casi media temporada.

El club no solo se limita a la escasez de recursos materiales, sino también personales, como así lo sufren varios equipos de la cantera, que tan solo trabajan con el entrenador principal, sin contar con figuras indispensables y especializadas en el desarrollo de los futbolistas como entrenadores de porteros o preparadores físicos. Nuestro único objetivo es proteger a los futbolistas y reclamar que se garantice un entorno digno y seguro para su desarrollo deportivo, algo primordial ya que cientos de jóvenes trabajan día a día con ilusión para crecer como futbolistas y como personas defendiendo el escudo de un club de la magnitud del Algeciras CF, y que actualmente no se puede conseguir dadas las circunstancias.

Por ello, pedimos al club y a la federación que ofrezcan explicaciones públicas, que prioricen a los jóvenes y que resuelvan cuanto antes una situación que está afectando a decenas de menores que solo quieren jugar al fútbol en condiciones justas".