El Tenerife, un histórico de LaLiga que marca el paso en Primera RFEF

El CD Tenerife, acostumbrado durante décadas al fútbol profesional y a noches de élite en el Heliodoro, se ha convertido esta temporada en el equipo más sólido de la categoría, liderando la clasificación con autoridad y dejando claro que su estancia en la tercera división está llamada a ser breve

El dominio del CD Tenerife en Primera RFEF no es fruto de una racha puntual, sino la consecuencia de un proyecto que ha sabido adaptarse rápido a una categoría tan exigente como imprevisible. El conjunto blanquiazul ha construido su liderazgo desde la regularidad, una virtud poco habitual en una competición marcada por la igualdad, los campos complicados y los constantes cambios de dinámica. Según los datos, el Tenerife ha disputado 19 partidos de liga, con un balance claramente positivo que lo mantiene en lo más alto del grupo.

Los números avalan su condición de equipo más fuerte del campeonato. El Tenerife es líder, con uno de los mejores registros defensivos de la categoría, habiendo encajado solo 10 goles, y con una producción ofensiva constante, superando la treintena de tantos a favor. El equipo blanquiazul ha logrado marcar distancias con muchos de sus perseguidores gracias a su fiabilidad: pierde poco, concede pocas ocasiones y mantiene un alto porcentaje de partidos resueltos sin encajar gol, un dato clave en una competición tan larga.

La presencia del club en Primera RFEF responde a un contexto reciente complejo. Tras varias temporadas de inestabilidad en Segunda División, el Tenerife acabó descendiendo a la tercera categoría del fútbol español, una situación difícil de asumir para una entidad con pasado en la élite. El descenso fue el desenlace de varios cursos irregulares, marcados por cambios constantes en la plantilla y en el banquillo, que impidieron consolidar un proyecto competitivo a medio plazo.

Porque hablar del Tenerife es hablar de un histórico del fútbol español. El club canario disputó numerosas temporadas en Primera División, protagonizó algunas de las páginas más recordadas del fútbol nacional en los años noventa y convirtió el Heliodoro Rodríguez López en un estadio de referencia. Ese peso histórico sigue presente y esta temporada se traslada al césped en forma de jerarquía y experiencia.

Desde el banquillo, Álvaro Cervera ha sido una pieza clave en la reconstrucción. El técnico ha apostado por un equipo reconocible, basado en el orden defensivo, la disciplina táctica y la competitividad. El Tenerife no destaca por un juego brillante, pero sí por su eficacia y su capacidad para manejar distintos escenarios de partido, una virtud fundamental en Primera RFEF.

En el plano individual, varios futbolistas atraviesan un momento destacado. En ataque, Jesús De Miguel es el máximo goleador del equipo con 9 goles en liga, consolidándose como una de las referencias ofensivas del grupo. A su lado, Enric Gallego suma 8 tantos, aportando experiencia, juego aéreo y presencia en el área. Ambos concentran gran parte del peso ofensivo del equipo.

En el centro del campo, el liderazgo de Aitor Sanz continúa siendo fundamental. El capitán es uno de los jugadores con más minutos disputados de la plantilla, sosteniendo al equipo desde el equilibrio y la lectura del juego. Junto a él, Maikel Mesa aporta llegada desde segunda línea y participación constante en el juego ofensivo. En defensa, futbolistas como Jose León y Anthony Landázuri han sido habituales, formando un bloque compacto que explica los bajos registros de goles encajados.

La respuesta del entorno también acompaña. El Heliodoro Rodríguez López ha recuperado un clima competitivo, consciente de que el objetivo es claro y que la categoría no permite relajaciones. El Tenerife sabe que el camino es largo, pero también que parte con ventaja: experiencia, estructura y un equipo preparado para asumir la presión.

A falta de muchos partidos, el mensaje es evidente. El Tenerife no solo lidera la clasificación, marca el ritmo de una Primera RFEF en la que su peso histórico y los datos de la temporada lo sitúan, hoy por hoy, como el principal candidato al ascenso.