El Rayo viaja a Bratislava tras conocer la sanción a Pathé Ciss con el Pacha Espino como novedad

El Rayo Vallecano afronta su visita al Slovan Bratislava en la Conference League con la presencia del Pacha Espino entre los futbolistas desplazados y las ausencias de Nteka, Abdul Mumin y Pedro Díaz. El equipo también asume la sanción de dos partidos a Pathé Ciss tras la decisión del Comité de Disciplina en LaLiga

El Rayo Vallecano ya se encuentra en Bratislava para preparar el encuentro de este jueves ante el Slovan, correspondiente a la cuarta jornada de la Conference League. El equipo madrileño viajó sin lista oficial de convocados, pero con una novedad destacada: la presencia del Pacha Espino, que parece haber superado las molestias físicas que le impidieron participar en el último duelo de LaLiga. La expedición franjirroja completará en la capital eslovaca la última sesión antes de un partido clave para clarificar sus opciones en la competición continental.

La otra cara del viaje la forman las bajas confirmadas. Nteka, Abdul Mumin y Pedro Díaz se quedaron en Madrid por diversos problemas físicos, mientras que Nobel Mendy sigue sin poder participar al no estar inscrito en la Conference League. El cuerpo técnico ajustará su plan de partido a estas ausencias en un tramo exigente del calendario.

La sanción a Pathé Ciss condiciona los planes en liga

El viaje europeo quedó marcado también por la resolución publicada este miércoles por el Comité de Disciplina de la RFEF, que confirmó la sanción de dos partidos a Pathé Ciss tras su expulsión frente al Real Oviedo. El Rayo había presentado alegaciones por considerar que existía un error material manifiesto en la acción señalada en el minuto 91, pero la propuesta fue finalmente desestimada.

El organismo disciplinario expuso que no hay “prueba concluyente” que contradiga el acta arbitral ni que demuestre arbitrariedad en la decisión del colegiado. Así, el Comité entiende que la jugada se encuadra en lo recogido en el artículo 130.2 del Código Disciplinario y mantiene la sanción íntegra, además de las multas accesorias previstas en el artículo 52. El centrocampista senegalés se perderá las dos próximas jornadas de LaLiga, un contratiempo relevante para un equipo que intenta asentarse en los puestos altos de la clasificación.

El Slovan reorganiza el aforo por motivos de seguridad

En las horas previas al encuentro, el Slovan Bratislava envió un comunicado a los aficionados del Rayo que adquirieron entradas a través de canales independientes después de agotarse las localidades del sector visitante. El club eslovaco notificó que, por motivos de seguridad, reubicará a todos los seguidores franjirrojos en una zona ampliada destinada exclusivamente a la afición visitante.

La medida ha sido bien recibida entre los desplazados, que temían quedar dispersos en diferentes sectores del estadio Tehelné Pole. Aunque no existe una cifra exacta, se calcula que entre 1.500 y 2.000 rayistas podrían estar presentes en la grada, después de que las algo más de mil entradas enviadas a Vallecas se agotaran en pocas horas.

Un duelo declarado de alto riesgo

Las autoridades locales han catalogado el partido como de alto riesgo, un condicionante que ha llevado al Slovan a solicitar a los aficionados del Rayo que eviten acceder a la Fan Zone del conjunto eslovaco para prevenir incidentes. Se espera un operativo reforzado tanto en los alrededores del estadio como en las zonas de tránsito habituales para los seguidores visitantes.

Con el equipo ya instalado en Bratislava, el conjunto de Vallecas afronta un desafío deportivo y ambiental que pondrá a prueba su solidez en Europa. La presencia de Espino y la organización del desplazamiento de la afición ayudan a reforzar el ánimo del grupo ante un compromiso exigente, decisivo para sus aspiraciones continentales.