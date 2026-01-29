Arbeloa asume la derrota: "Soy totalmente responsable, no hay excusas"

Álvaro Arbeloa asume toda la responsabilidad tras la derrota del Real Madrid ante el Benfica que deja al equipo fuera del top-8 de la Champions

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa sufrió un golpe duro en la Champions League tras caer 4-2 ante el Benfica en el Estádio da Luz. La eliminación directa del top-8 deja a los blancos obligados a disputar la fase de repesca. Tras el encuentro, el técnico no buscó excusas y asumió toda la responsabilidad por el resultado.

Reconocimiento de la superioridad rival

En declaraciones a los medios, Arbeloa admitió la superioridad del Benfica y la dificultad del choque: “Sabíamos a lo que veníamos y nos ha superado claramente. No estamos ni mucho menos satisfechos con nuestro rendimiento”. El entrenador subrayó que no hubo un solo factor que explique la derrota, sino una sumatoria de errores y faltas de concentración durante los 90 minutos.

El técnico destacó que el rival mostró intensidad y agresividad, tanto con como sin balón, mientras que su equipo no consiguió mantener un ritmo competitivo. “Han faltado muchas cosas. Estamos muy lejos de la versión que podemos ofrecer”, sentenció.

Autocrítica sin filtros

Arbeloa fue tajante al analizar el desempeño de sus jugadores. “No me arrepiento de nada de lo que he dicho; lo que importa es asumir la responsabilidad. No podemos culpar al árbitro ni a factores externos. El equipo debe rendir a un nivel alto durante todo el partido”, aseguró.

El entrenador reconoció que la frustración derivó en expulsiones de Rodrygo y Raúl Asencio, dejando al Madrid con nueve jugadores. Sobre esto, explicó: “Son momentos de tensión; a veces no se pueden controlar las emociones, sobre todo sabiendo lo que nos jugábamos”.

La polémica arbitral no distrae

Respecto a la actuación del árbitro, Arbeloa evitó polémicas: “Prefiero no hablar del árbitro. Mi responsabilidad es absoluta. El partido lo hemos perdido por nuestro propio rendimiento”. Con esta postura, el técnico deja claro que el foco está en mejorar internamente, no en culpar a terceros.

Mirando hacia la próxima fase

A pesar del duro revés, Arbeloa confía en que el equipo aún puede recuperarse: “No nos han eliminado de la Champions; todavía tenemos dos partidos por delante y debemos afrontarlos con máxima exigencia”. El Madrid esperará a su próximo rival, que podría volver a ser el Benfica, mientras reflexiona sobre los errores y la necesidad de corregir detalles tácticos y mentales.

La derrota deja al equipo fuera del top-8 y marca un aviso claro: para competir en la Champions, el Madrid debe elevar su nivel físico, mental y colectivo, sin depender únicamente de la calidad individual de sus figuras.