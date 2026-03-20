Arbeloa y sus cuatro alegrías de cara al derbi contra el Atlético de Madrid

El técnico salmantino afronta una nueva final, esta vez por el título de Liga, ante el conjunto colchonero. Y en el último entrenamiento ha recibido muy buenas noticias sobre la enfermería blanca

Arbeloa está viviendo su momento más dulce como técnico del Real Madrid.IMAGO

El francés Kylian Mbappé completó un nuevo entrenamiento intenso demostrando que está totalmente recuperado del esguince de rodilla que le obligó a parar hace un mes, por lo que aumentan sus opciones de saltar en el once inicial de Arbeloa en el derbi ante el Atlético de Madrid.

Las buenas noticias para Álvaro Arbeloa a dos días del derbi del Santiago Bernabéu no quedan ahí. Y es que Carreras y Raúl Asencio, trabajaron en la dinámica de grupo por segundo día consecutivo. También lo hizo Jude Bellingham, que apura para poder regresar a una convocatoria con opciones de minutos, pero pocas de iniciar el partido.

Los jugadores que están disponibles par el técnico madridista comenzaron la sesión en el gimnasio con trabajo de fuerza y, posteriormente, sobre el césped completaron ejercicios con balón, una parte táctica con acciones de estrategia con consignas de Arbeloa y un partido final. Las imágenes difundidas por el club blanco muestran a Mbappé muy activo, rápido en regates y buscando afinar puntería en la definición.

También mejora físicamente Carreras, superada su lesión de gemelo, y Asencio que ya ha dejado atrás los problemas musculares que le impidieron viajar a Mánchester y jugar ante el City en la Liga de Campeones.

Fue el segundo día sin Thibaut Courtois, que será baja más de un mes por una lesión muscular, y con el foco en Andriy Lunin, que ocupará su puesto ante el Atlético de Madrid de inicio, tras jugar la segunda parte ante el Manchester City.

Mientras, los lesionados Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes fueron las ausencias en el grupo, trabajando en sus respectivos planes de recuperación, todos descartados para el derbi que el Real Madrid terminará de preparar el sábado desde las 11:00 horas en su ciudad deportiva.

Mastantuono consigue su objetivo justo a tiempo

La selección argentina se enfrentará con la de Mauritania el 27 de marzo en la Bombonera como parte de su preparación para el Mundial y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo público este viernes una convocatoria en la que figuran el jugador del Real Madrid Franco Mastantuono y el guardameta del Atlético de Madrid Juan Musso como principales novedades.

Lista de convocados de Argentina:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Juan Musso (Atlético Madrid-ESP) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella-FRA).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon-FRA), Marcos Senesi (Bournemouth-GBR), Gabriel Rojas (Racing Club), Tomás Palacios (Estudiantes), Marcos Acuña y Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella-FRA) y Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo-FRA).

Centrocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool-GBR), Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Paz y Máximo Perrone (Como 1907-ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen-GER), Enzo Fernández (Chelsea-GBR) y Franco Mastantuono (Real Madrid-ESP).

Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Nicolás González (Atlético Madrid-ESP), Gianluca Prestianni (Benfica-POR), Lionel Messi (Inter Miami-USA), Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo-FRA) y José Manuel López (Palmeiras-BRA).