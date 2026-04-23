Arda Güler y Militao: lesión idéntica y más problemas para el Real Madrid

El cuadro blanco emitió este jueves el parte médico de ambos jugadores en el que se informa de una lesión en el bíceps femoral. En el caso de turco es su pierna derecha y para el brasileño su pierna izquierda

Parece que el Real Madrid no tendrá un final de temporada precisamente tranquilo. A la reciente eliminación de la Champions League a manos del Bayern de Múnich, se ha unido en los últimos días la polémica en torno a Arbeloa y sus palabras sobre Carvajal. Además, relacionado también con lo deportivo, el Real Madrid perderá casi con total seguridad a dos de sus jugadores claves como son Arda Güler y Militao.

El Real Madrid ha informado este mismo jueves en dos partes médicos independiente de las lesiones de Arda Güler y Militao. Curiosamente la lesión que sufren el turco y el brasileño es la misma pero con la única diferencia de la pierna en la que se ha producido.

Los partes médicos de Arda Gúler y Éder Militao en el Real Madrid

El Real Madrid informó este jueves de las lesiones que sufren Arda Güler y Éder Militao en dos partes médicos casi idénticos. Así, el parte de Güler rezaba lo siguiente: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Arda Güler por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución". Gúler estaba cuajando su mejor temporada hasta el momento con el Real Madrid y se había ganado la confianza de Arbeloa en la titularidad. Un total de seis goles y 13 asistencias acumula hasta el momento el turco entre Liga, Copa del Rey y Champions League con 48 partidos disputados.

Por otro lado el parte de Éder Militao, que se retiró lesionado en el primer tiempo del encuentro del Real Madrid ante el Deportivo Alavés recoge lo siguiente: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pendiente de evolución".

Militao no está teniendo una buena temporada con las lesiones ya que esta es la cuarta que sufre tras la que ha padecido de tobillo, en la ingle y la más grave que le dejó en el dique seco desde diciembre del pasado año hasta marzo. La recuperación de dicha lesión le llevó a que tras jugar su último partido con el Real Madrid en diciembre, no volvió a sentirse futbolista hasta este mismo mes de abril ante el Mallorca. A pesar de estas lesiones, Militao ha podido participar en 21 encuentros oficiales entre Liga y Champions League.

Militao se retira del terreno de juego en el partido entre Real Madrid y Alavés

Arbeloa se mostró tranquilo con Militao

Minutos antes de que el Real Madrid hiciese oficial el parte médico de Militao, Arbeloa transmitió tranquilidad por la lesión del brasileño y apuntó a que podría ser solo un susto. "Lo que vimos ayer es que no parece nada grave y parece que se puede quedar en un susto, pero, a expensas de la prueba que le vamos a hacer ahora mismo, en un rato sabremos exactamente el alcance de lo que tiene, aunque ya te digo que puedes estar muy tranquila, que no parece nada grave".

El Mundial, el objetivo de Güler

En relación a Güler, el turco, al igual que Militao, no se ejercitó este jueves en una sesión de entrenamiento en la que el Real Madrid tuvo la buena noticia de la integración junto al resto del grupo de Raúl Asencio. Arda Güler por lo tanto queda descartado para el duelo de este próximo viernes ante el Real Betis en el Estadio de la Cartuja. Además, Arda Güler tendrá que apretar en su recuperación ya que el turco apunta a ser uno de los líderes de la Selección de Turquía de cara al próximo Mundial. Lo más lógico es que tanto Güler como Militao estén de regreso en un periodo de 2-3 semanas.