Ayyoub Bouaddi, el 'galáctico mundial' que seduce a Florentino Pérez

El Real Madrid irrumpe con fuerza y máximo interés en la gran revelación de Marruecos; el presidente blanco ya reforzó al equipo antaño con estrellas de la Copa del Mundo como Mesut Özil, Sami Khedira, Ángel Di María, James Rodríguez, Keylor Navas, Toni Kroos y Thibaut Courtois

El Real Madrid vuelve a examinar el Mundial como su particular escaparate de talento y comienza a emerger un nombre sobre el resto. Se trata de Ayyoub Bouaddi. El centrocampista del Lille, con apenas 18 años, se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo y en uno de los futbolistas que más interés han comenzado a despertar en las oficinas del Santiago Bernabéu.

El internacional por Marruecos lleva meses en la agenda de los grandes clubes europeos, pero sus actuaciones con su selección han terminado de disparar su cotización y han reforzado la sensación de que el Real Madrid está ante uno de esos talentos generacionales que aparecen cada cierto tiempo.

El Mundial, el gran caladero de Florentino

La historia invita a pensar que el interés blanco va en serio. Florentino Pérez y el Real Madrid han utilizado tradicionalmente los Mundiales como un mercado paralelo para detectar estrellas emergentes. Ocurrió en Sudáfrica 2010 con Mesut Özil, Sami Khedira y Ángel Di María. Cuatro años después llegaron James Rodríguez, Keylor Navas y Toni Kroos, mientras que en Rusia 2018 fue el turno de Thibaut Courtois.

La excepción fue Qatar 2022, un torneo disputado en pleno invierno y en un contexto que dificultaba cualquier gran operación.

Ahora, con un Mundial de nuevo en verano, el Real Madrid recupera la vieja costumbre de seguir muy de cerca a los futbolistas que brillan en el mayor escenario del planeta. Y entre todos ellos, Bouaddi ha irrumpido con fuerza.

La gran sensación de Marruecos

El centrocampista del Lille ha dejado actuaciones sobresalientes ante Brasil y Escocia, partidos en los que ha mostrado una personalidad impropia de un futbolista de su edad. Su facilidad para sacar el balón jugado, su capacidad para romper líneas con el pase y su serenidad pese a su edad en partidos de máxima presión han impresionado a los ojeadores de media Europa.

En el entorno de la selección marroquí dan por hecho que su futuro pasa por abandonar el Lille más pronto que tarde. El jugador apunta a la élite y cada partido que disputa en el Mundial multiplica su valor de mercado.

Las pistas que acercan al Real Madrid

Los indicios sobre el interés del Real Madrid son cada vez más crecientes. Según informa el diario As, ya existe un seguimiento exhaustivo sobre el futbolista. El club blanco considera que su perfil encaja en las necesidades de su plantilla de incorporar un centrocampista con capacidad para organizar el juego y liderar la construcción desde atrás.

El propio comportamiento del jugador en zona mixta ha alimentado los rumores. Tras el partido ante Escocia, Bouaddi fue preguntado directamente por el Real Madrid y respondió con una sonrisa antes de continuar su camino, un gesto que no pasó inadvertido.

Más llamativas aún fueron las palabras de Olivier Giroud, compañero suyo en el Lille, que aseguró de forma contundente que "jugará en el Madrid".

Pese a ello, el Real Madrid tendrá que competir con el PSG y con clubes de la Premier League en la pugna por el internacional marroquí.

Una operación todavía asumible

Uno de los factores que convierten a Bouaddi en una oportunidad de mercado es su precio. En Francia se habla de una valoración cercana a los 40 millones de euros, cifra elevada, pero todavía accesible para un futbolista con semejante potencial y que podría dispararse si continúa brillando en el Mundial.

El Real Madrid lleva años apostando por adelantarse al mercado y fichar talento antes de que alcance cifras prohibitivas. Lo hizo con Vinicius, Rodrygo, Endrick o Arda Güler. Bouaddi encaja perfectamente en ese perfil.