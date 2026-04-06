El Bayern desvela la carta de Kane para el Bernabéu

El delantero inglés, referente ofensivo del cuadro bávaro, participó con aparente normalidad en el último entrenamiento previo al choque contra el Real Madrid y todo apunta a que será titular en el Santiago Bernabéu

Harry Kane sí o sí. Pocas dudas albergan en Munich con respecto a la participación de su gran goleador en el choque del Bernabéu. Sin embargo, el estado de su tobillo sigue siendo una incógnita puesto que en Alemania no quieren desvelar mucho más sus cartas.

De hecho, la gran curiosidad del asunto es que el Bayern no ha querido ni tan siquiera especificar de cuál de sus tobillos se trata. Se entiende que el internacional inglés ha dejado atrás un fuerte dolor de tobillo que le sobrevino en la concentración con su selección y que estará en plenitud de condiciones para medirse a Real Madrid, siendo el principal referente ofensivo y baluarte del cuadro bávaro. No en vano, es el líder de la Bota de Oro de la presente temporada con 31 goles.

Pese a ello, oficialmente, el delantero inglés se mantiene como la gran duda del cuadro bávaro en su visita a Chamartín. Sus problemas de tobillo no se especifican, pero el jugador pudo participar en el entrenamiento de su equipo justo en el día previo al choque de ida de cuartos de final en el Bernabéu.

En cualquier caso, en Valdebebas deben tomar buena nota puesto que Kane participó con aparente normalidad en el entreno dispuesto por Vincent Kompany, actuando con tranquilidad en cada uno de los ejercicios abiertos a la prensa durante los primeros 15 minutos de la sesión.

Previamente, Kane se perdió el amistoso de Inglaterra contra Japón en el que no fue convocado debido a esta dolencia y también fue reservado en el el partido que enfrentó al Bayern contra el Friburgo justo después del parón internacional.

El Bayern mantiene el misterio

Pese a estas dos ausencias, Max Eberl, director deportivo del Bayern, fue el primero en tranquilizar a los seguidores del equipo de Munich augurando una pronta recuperación de su 'killer', sobre todo teniendo en cuenta el inminente y decisivo encuentro contra el Real Madrid. Ahora bien, hermetismo total con el misterio del pie doliente. "Esa es una pregunta difícil, no le estoy mirando los pies. Ambos parecen hinchados", contestó Eberl al ser cuestionado sobre si se trataba del pie derecho de Kane.

La estrategia bávara se cuenta por sí sola. Ha habido lesión y probablemente el jugador no llegará en total plenitud física contra el Real Madrid, pero eso se guardará en el más estricto secreto. La desinformación también forma parte de la eliminatoria.

La bestia negra ya no es tan negra

Con una decena de goles en la presente edición de la Champions, Kane seguirá siendo la gran amenaza de un Bayern que viene asustando en Europa pero que ha dejado de ser la bestia negra del Real Madrid de antaño. De hecho, los alemanes solo han ganado uno de los últimos 10 partidos contra el cuadro blanco.

Fue en la ida de la 11/12, la famosa eliminatoria en la que el Bayern se clasificó para la final en los penaltis, una tanda en la que todos recuerdan el fallo de Sergio Ramos y su lanzamiento a las nubes. Después de aquello, el Real Madrid siempre ha superado al Bayern.

El global histórico se detiene en 13 victorias madridistas, cuatro empates y 11 victorias alemanas.