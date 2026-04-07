Lunin se vuelve a cruzar en el camino del Bayern con el recuerdo de la eliminatoria de 2024

El meta ucraniano, que viene de jugar partidos importantes como ante el Manchester City y frente al Atlético de Madrid, estará bajo palos en la portería del Bernabéu. El arquero del Real Madrid se vuelve a ver las caras con los alemanes dos años después

El Real Madrid afronta un reto mayúsculo como es la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern de Munich. Además, Lunin ha tenido que volver a escena tras la baja de Courtois, que se sigue recuperando de su lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho.

Por ello, el portero de 27 años se cita con el equipo dirigido por Kompany, con el que se cruza de nuevo tras las semifinales de Copa de Europa de 2024, que venció el Real Madrid con la remontada de Joselu, que firmó un doblete. Además, Lunin apunta a salir de titular en el encuentro de vuelta en el Allianz, a la espera de la evolución de Courtois.

El reto de Lunin en el Real Madrid tras el éxito de 2024 en la Champions

Lunin viene de jugar los tres últimos partidos del Real Madrid, frente al Manchester City en el Etihad, ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu y contra el Mallorca en Son Moix. De esta manera, los de Arbeloa han firmado dos victorias y una derrota, que pudo haberle dicho adiós a LaLiga, ya que tienen al Barcelona a siete puntos de distancia en la clasificación de Primera División.

Tras ello, Lunin tiene el reto de volver a conseguir el pase a la siguiente ronda de la Champions, al igual que ocurrió en la eliminatoria de 2024 ante el Bayern de Munich. El Real Madrid se enfrentó en semifinales de la UEFA Champions League al equipo alemán, con el que empató en el duelo de ida pero consiguió vencer en el encuentro de vuelta en el Bernabéu, con la agónica remontada de Joselu en los últimos minutos del partido.

Arbeloa defiende a Lunin tras la lesión de Courtois

Por otro lado, Arbeloa, en la rueda de prensa posterior al encuentro de vuelta de octavos contra el Manchester City, no dudó en defender a Lunin por los partidos que tiene que volver a escena: "También por la máxima confianza que tengo en Lunin. Es un gran portero y lo va a demostrar. Aquí se lesiona el mejor portero de la historia y tenemos a otro. No nos marcamos ningún plazo".

Lunin, de momento, ha recibido cuatro goles en los últimos tres encuentros que ha participado con el Real Madrid, dos ante el Atlético de Madrid y otros dos frente al Mallorca. Por ello, la tarea de esta noche contra el Bayern será la de evitar los máximos goles posibles, con el objetivo de tener un resultado con el que los de Arbeloa afronten la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League en el Allianz.

Lunin, ante las amenazas del Bayern de Munich en ataque

Lunin recibirá a un Bayern de Munich que viene de golear al Atalanta en la anterior eliminatoria, con un global de 10-2. El poderío ofensivo de los de Kompany se puede ver reflejado en los resultados que lograr en cada partido. Para el choque del Bernabéu se espera un ataque formado por Olise, Gnabry o Musiala, Luis Díaz y Harry Kane en punta de ataque, que viene de no jugar en el encuentro ante el Friburgo del pasado sábado.

Por parte del Real Madrid no parece haber dudas con la parcela ofensiva, ya que todo parece indicar que Arbeloa formará un ataque con Vinicius y Mbappé, con la posibilidad de que jugadores como Bellingham comiencen en el banquillo. Sin embargo, el Bernabéu, y después el Allianz, volverán a acoger un Clásico europeo entre los blancos y el Bayern de Munich.