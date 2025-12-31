Modric se sincera: "Estaba convencido de que terminaría mi carrera en el Real Madrid"

El centrocampista del Milan y leyenda de la entidad merengue ha hablado sobre su pasado en el conjunto que dirige Xabi Alonso, el recuerdo con Mourinho y la eterna comparación entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi

Luka Modric está siendo una de las piezas claves de este Milan de Massimiliano Allegri. El futbolista de 40 años, que firmó con el equipo italiano hasta junio de 2026, es titular y un fijo en los diferentes onces. En este sentido, el internacional con Croacia, que ya dejó claro su sueño de jugar en el conjunto rossonero, ha hablado de su pasado en el Real Madrid, donde estuvo un total de 13 temporadas. Además, el jugador ha recordado su experiencia con Mourinho y ha opinado de la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Modric y el recuerdo de Mourinho como entrenador

Luka Modric, que sigue asombrando al mundo a sus 40 años, ha hablado, en una entrevista con el Corriere della Sera, de sus sentimientos por el Milan: "Yo era hincha del Milan por mi ídolo de la infancia: Zvonimir Boban, el capitán croata que estuvo a punto de realizar una hazaña en el Mundial de Francia 1998. No tenía ni trece años y mi padre me regaló un chándal del Milan. La vida siempre te sorprende. Suceden cosas que nunca imaginaste posibles. Estaba convencido de que terminaría mi carrera en el Real Madrid pero en cambio...Pero siempre lo he pensado: si alguna vez hubiera jugado en otro equipo, habría sido el Milan. Estoy aquí para ganar. Pirlo es seis años mayor que yo, él abrió el camino".

Además, Luka Modric ha analizado la figura de Allegri, entrenador del Milan, que quiere renovar al ex del Real Madrid, y sus diferencias con respecto a Ancelotti: "Allegri tiene una personalidad increíble. Se parece un poco a Ancelotti: sensible, divertido y le encanta hacer bromas. Pero en el campo, como entrenador, es un maestro. Conoce el fútbol como pocos. Me alegro de que sea mi entrenador hoy". No obstante, el internacional con Croacia también tuvo palabras para Mourinho: "Especial. Como entrenador y como persona. Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival. Trató a Sergio Ramos y al último fichaje de la misma manera: si tiene que decirte algo, te lo dice".

Modric analiza la comparación entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi

Por otro lado, Luka Modric no se olvidó de alguien importante en su pasado: "Tomo Basic. Nos enseñó a lidiar con la injusticia. Hería a alguien a propósito y observaba nuestras reacciones. Algunos se enojaban, otros lloraban porque se sentían incómodos. Nos explicó que en el fútbol, como en la vida, lo veríamos de todo, incluso el acoso. Y tendríamos que aprender a afrontar los momentos difíciles. Hubo una época en que me dijeron que no podía ser futbolista profesional porque era demasiado pequeño, demasiado frágil: él me dijo que no escuchara. Lo que importa es lo que piensas de ti mismo, no lo que digan los demás. Tenía razón. Me aseguró: "Serás el mejor del mundo". Sin él, sin sus palabras, nunca habría llegado donde estoy".Por último, Luka Modric fue muy claro hablando de la comparación y rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi: "Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y les aseguro que no solo es un gran futbolista, es una persona increíble".