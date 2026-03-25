El momento de Vinicius con el que se frotan las manos en el Real Madrid

El extremo brasileño afronta el último tramo de la temporada a un gran nivel de forma, firmando diez goles en sus últimos once encuentros, además de lograr dos dobletes seguidos, ante el Manchester City y Atlético de Madrid

Vinicius ya se concentra con Brasil para preparar los dos amistosos que jugará el combinado de Carlo Ancelotti en este parón de selecciones, ante Francia y Croacia. En este sentido, el futbolista del Real Madrid llega a este último tramo de temporada en un gran momento de forma, liderando al equipo de Arbeloa y siendo decisivo en muchos de los encuentros que ha disputado con el conjunto blanco. De esta manera, el '7' ha registrado diez goles en los once últimos partidos con el club merengue, con su futuro, al margen, y una renovación pendiente de quedar resuelta.

Arbeloa, ante la "suerte" de contar con Vinicius en el Real Madrid

Vinicius viene de lograr un doblete ante el Atlético de Madrid, en el último encuentro que disputó el Real Madrid. El brasileño volvió a ser clave para que los de Arbeloa se llevasen los tres puntos y siguiesen por detrás del Barcelona en la clasificación de LaLiga EA Sports, al que tienen a cuatro puntos. En este sentido, el técnico salmantino, en la rueda de prensa posterior al triunfo frente a los de Simeone, alabó la actuación del '7': "Otro partidazo más de Vinicius, otra demostración de talento, de valentía, de carácter, de no tener miedo de fallar y volver a intentarlo. Un golazo que nos ha dado la victoria en un momento muy complicado y, como siempre digo, para mí es una suerte tremenda tenerlo de futbolista por la implicación que tiene, por su talento, por las ganas siempre de tirar del equipo y creo que está, no sé si en el mejor momento de su carrera, pero poco le faltará".

Tras ello, Vinicius pone el foco en seguir liderando al Real Madrid en la conquista de LaLiga EA Sports y la UEFA Champions League. Por un lado, los de Arbeloa deberán seguir sumando de tres en los encuentros del campeonato doméstico, a la espera que el Barcelona 'pinche' en uno de sus partidos. Además, el Clásico en el Spotify Camp Nou del 10 de mayo puede ser decisivo para el devenir del campeón. Por otro lado, el equipo blanco se verá las caras con el Bayern de Múnich en cuartos de final de Copa de Europa, un equipo al que ya derrotaron los merengues en su última Champions conseguida. En este contexto, el técnico salmantino tendrá en plena forma a jugadores importantes como Bellingham o Mbappé, además de esperar el regreso de Militao o Carreras, entre otros.

Vinicius, con la mirada puesta también en el Mundial

Además, Vinicius ya cuenta las horas para disputar el Mundial de este verano con Brasil. El jugador del Real Madrid lo hará sin Rodrygo, su compañero de equipo y selección, tras la dura lesión de rodilla que ha sufrido. Sin embargo, el extremo contará, entre otros, con la figura de un Raphinha que también está siendo importante en el Barcelona de Hansi Flick.

En este sentido, el combinado de Carlo Ancelotti, que quedó emparejada en el Grupo C con Escocia, Haití y Marruecos, apunta a ser una de las favoritas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Para ello, una de las claves será que el entrenador italiano pueda recuperar a jugadores determinantes, como es el caso de Militao, que ya confirmó Arbeloa que volverá a estar disponible tras el parón de selecciones actual.