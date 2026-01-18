Mourinho cierra la puerta al Real Madrid: "No cuenten conmigo para las telenovelas"

El técnico del Benfica volvió a ser preguntado por la idea de regresar al conjunto blanco, que actualmente dirige Arbeloa, pero la respuesta del entrenador portugués dejó muy clara sus intenciones

El Real Madrid está viviendo una temporada complicada en cuanto a lo deportivo. El equipo viene de caer derrotado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España, lo que provocó el despido de Xabi Alonso al siguiente día. De esta manera, el club anunció, minutos después de la destitución del tolosarra, la llegada de Álvaro Arbeloa, hasta entonces entrenador del Castilla. En este sentido, el técnico se estrenó con eliminación en octavos de final de Copa del Rey ante el Albacete. Por ello, nombres como el de Mourinho vuelven a sonar sobre la mesa.

Álvaro Arbeloa, sin fecha de salida en el Real Madrid

Arbeloa fue muy claro en su primera rueda de prensa en el Real Madrid, afirmando sus intenciones y la del club para el futuro del banquillo merengue: "Ayer por la tarde me comunican que Xabi y el club han llegado a un acuerdo y que querían que tomase la responsabilidad. Claro que he hablado con Xabi, todos aquí sabéis la amistad que me une con él. Le aprecio mucho y le quiero, sé que es mutuo. Y seguirá siendo así. Llevo 20 años aquí y estaré hasta que el Madrid quiera. Esta es mi casa, así lo siento". En este sentido, la dirección deportiva podría estar buscando un nuevo entrenador con vistas a la próxima temporada, con nombres como el de Klopp sonando con fuerza. No obstante, la segunda parte que firme el conjunto blanco marcará la presencia del técnico salmantino en el primer equipo merengue, ya que podría volver al Castilla para la 2026/2027.

Por el momento, Arbeloa comenzó de la peor manera posible al frente del banquillo del Real Madrid, ya que cayó derrotado contra el Albacete en octavos de final de Copa del Rey, lo que provocó que aumentarán los problemas en el club. Todo ello, se trasladó al partido ante el Levante en el Bernabéu, donde el público recibió al equipo con una importante pitada, sobre todo a Vinicius y Jude Bellingham, principales señalados por la afición tras las últimas actuaciones. Sin embargo, el conjunto blanco pudo calmar las aguas con los goles de Mbappé y Asencio, antes de recibir al Mónaco el próximo martes en el duelo de la jornada 7 de la UEFA Champions League.

Mourinho descarta volver al Real Madrid

En mitad de la incertidumbre por el futuro del banquillo del Real Madrid, Mourinho vuelve a salir en escena ya que fue preguntado por un posible regreso al conjunto blanco, a lo que respondió de manera muy clara: "No cuenten conmigo para las telenovelas. Hay buenas telenovelas, pero son muy largas; te pierdes uno o dos capítulos y luego pierdes el hilo. No cuenten conmigo, porque no veo telenovelas".

En este sentido, el Benfica de Mourinho se sitúa tercero en la liga de Portugal con 42 puntos, por detrás del Sporting de Portugal, con 45 y del Oporto, con 49. Además, viene de caer eliminado en la Taça de Portugal por el Oporto, con un resultado de 1-0.