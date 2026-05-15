Mourinho desoye la oferta del Benfica: "La próxima semana será importante para mi futuro"

El técnico portugués espera la llamada del Real Madrid y emplaza cualquier negociación con su club o posibles interesados a los diez días posteriores a la finalización de la temporada, un margen de tiempo en el que se le permite escuchar posibles propuestas

El nombre de José Mourinho vuelve a situarse en el centro del tablero madridista. El técnico portugués, que no da puntada sin hilo en cada una de sus comparecencias públicas, ha enfriado de forma evidente su continuidad en el Benfica tras obviar, al menos por ahora, la oferta de renovación que le ha propuesto el club lisboeta.

El luso vuelve a dejar en el aire su futuro y señala directamente a la próxima semana como clave para tomar una decisión definitiva, un guiño más que evidente hacia el Real Madrid ya que él mismo advirtió que su vinculación contempla una serie de días en los que se le permite negociar para salir libre de Lisboa. Es un secreto a voces que está esperando al Real Madrid.

Mourinho, ¿bombero o cerilla para el incendio?

El club blanco aparece, una vez más, como el eterno aspirante al regreso de 'Mou', sobre todo en un momento en el que los incendios en los distintos estamentos del club están a la orden del día. La corriente invita a pensar que el retorno del portugués al Bernabéu sería el capítulo final más lógico viendo los acontecimientos que se están sucediendo en la 'casa blanca' con Florentino, Arbeloa y Mbappé. La pregunta es si sería la solución para sofocar la situación o solo serviría para poner más leña al fuego.

En este sentido, en la rueda de prensa previa al partido ante el Estoril, correspondiente a la última jornada de la Liga portuguesa, Mourinho fue tan medido como contundente. Negó cualquier contacto con el club blanco, pero no cerró la puerta a su posible regreso una vez termine la temporada. "Con el Real Madrid no he tenido ningún contacto. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura", aseguró el portugués, marcando una línea clara sobre su situación actual.

Desatiende la oferta del Benfica

Más allá de los rumores, lo que sí confirmó es que ha decidido aplazar cualquier decisión sobre su futuro hasta que concluya la competición. Ni siquiera ha querido valorar la propuesta formal de renovación presentada por el Benfica esta misma semana. "Recibí una propuesta de renovación del Benfica el miércoles, que fue entregada a mi representante (Jorge Mendes), propuesta que no quise ver, ni conocer, ni analizar; solo lo haré a partir del domingo", explicó.

Su postura no es casual. Mourinho quiere centrarse exclusivamente en cerrar la temporada y abrir después su particular periodo de reflexión que, según él mismo desliza, será determinante. "La próxima semana será importante para mí, para mi futuro", afirmó, dejando claro que el desenlace está cercano y que los próximos días pueden marcar un punto de inflexión en su carrera.

El contrato de Mourinho incluye una cláusula que establece un periodo de entre ocho y diez días tras el final de la temporada para que ambas partes decidan su futuro. Ese margen, precisamente, coincide con la "semana importante" a la que ha hecho referencia el técnico.

El técnico fue más allá al detallar su forma de proceder incluso ante posibles ofertas. Su prioridad, insiste, pasa por no interferir en el presente competitivo, ni siquiera ante escenarios de máximo interés mediático. "Mi agente se reunió con el Benfica y me dijo: 'Tengo una propuesta oficial que te voy a enviar'. Yo le dije: 'No quiero, envíamela el domingo'. En cuanto al Real Madrid, nunca me dijo que hubiera una propuesta que mostrarme. Pero si me lo dijera, le diría exactamente lo mismo", aseguró.

De esta forma, Mourinho no niega el interés potencial ni cierra puertas, pero sí deja claro que cualquier movimiento se producirá a partir de la próxima semana. Un mensaje que, en clave de mercado, se interpreta como una espera activa.

Mimos para Arbeloa y guiño a Florentino

Mientras tanto, la actualidad del Real Madrid sigue muy presente en su discurso. Especialmente por la situación de Álvaro Arbeloa, actual técnico madridista, al que le une una relación personal estrecha. "Arbeloa ha dado el alma y la vida por mí como jugador y, en el momento en el que pasó a ser a entrenador del Real Madrid... Existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo de que las cosas vayan bien", confesó 'Mou', quien guarda un gran cariño al que fuera su pupilo en Madrid.

Sus palabras reflejan un vínculo emocional importante, sobre todo porque no se descarta que Arbeloa pueda entrar a formar parte del staff de Mourinho si es que el luso termina firmando por el Real Madrid. "Pero así es la vida de un entrenador -añadió-, yo bromeo mucho con mis exjugadores que luego se hacen entrenadores y les digo: 'Espera un par de años y ya verás cuántos pelos blancos tendrás'".

Mourinho también evitó pronunciarse sobre la actualidad institucional del club madridista y, en concreto, sobre las recientes declaraciones de Florentino Pérez. "No la vi. Y, aunque la hubiera visto, ¿quién soy yo para comentar las declaraciones de un presidente...? Nunca lo hago. Y mucho menos de un presidente con la historia de don Florentino", zanjó.

En paralelo, el Benfica encara la última jornada con objetivos aún en juego. El equipo lisboeta, actualmente tercero, busca una victoria que le permita aspirar a la segunda plaza y acceder a la fase previa de la Champions.