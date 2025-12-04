Paco González, periodista deportivo, se rinde ante Mbappé: “Me gusta muchísimo más que Cristiano Ronaldo”

El periodista deportivo, Paco González, destaca a Kylian Mbappé como uno de los atacantes más impactantes que ha visto, en comparación con leyendas como Ronaldo Nazário y Cristiano Ronaldo, mientras el ‘10’ blanco alcanza cifras de estrella en su segunda temporada en el Real Madrid

Kylian Mbappé volvió a ser clave con el Real Madrid. El atacante francés firmó dos de los tres goles en la victoria frente al Athletic Club por 0-3 en San Mamés y reafirmó su papel como futbolista dominante en el equipo blanco. Tras un inicio dubitativo en su llegada desde el Paris Saint-Germain, ha alcanzado un rendimiento sobresaliente, convirtiéndose en el referente ofensivo del conjunto de Chamartín.

Su actuación no solo volvió a generar elogios en el entorno madridista, sino que despertó comparaciones con delanteros históricos. El periodista Paco González, en ‘El Partidazo’ de la COPE, fue especialmente contundente con su valoración del ex del PSG. “A mí, a día de hoy, me gusta más Mbappé que Ronaldo Nazário. No digo que sea mejor o peor, sino que me gusta más”, afirmó el comunicador, destacando que presenció “toda la carrera de Ronaldo”.

Comparaciones con dos leyendas madridistas

El debate no se quedó ahí. González amplió su visión hasta Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la historia reciente del Real Madrid. “Me gusta muchísimo más que Cristiano Ronaldo. Me llena el ojo ver a este tío. Me gusta verle correr hasta sin balón”, sentenció durante la tertulia. Sus comentarios generaron consenso en parte del equipo del programa, donde Manolo Lama reconoció que comparte la misma percepción.

Más allá de la opinión, el fútbol de Mbappé sostiene el discurso. Esta temporada suma 16 goles en LaLiga y 25 en total, con una proyección que apunta a superar los 44 tantos que logró en su primer curso como madridista. Su primer tanto en Bilbao evocó el estilo de Ronaldo Nazário por potencia, cambio de ritmo y definición, recordando al brasileño en su plenitud.

La evolución de un líder ofensivo

No siempre fue así. Hace un año, el propio Mbappé admitió haber vivido su peor momento en el club tras fallar un penalti, curiosamente, también en San Mamés. Desde entonces, el panorama ha cambiado de forma radical. El atacante ha asumido el rol de líder en ataque, se ha adaptado al estilo del equipo y ha adquirido una influencia decisiva en los resultados.

En el vestuario blanco creen que su rendimiento puede ser determinante en la lucha por los títulos. A sus 26 años, tiene todavía gran parte de su carrera por delante, y el club espera que su aportación sea protagonista durante la etapa más exigente del curso. Florentino Pérez y la dirección deportiva ven en él un referente de largo recorrido, capaz de marcar una era en el Santiago Bernabéu.

Mientras el Real Madrid celebró una victoria contundente en Bilbao, el madridismo disfrutó del potencial de un jugador que no solo marca diferencias, sino que ya empieza a generar debates con nombres propios de la historia del club. Mbappé vive un momento dulce, y el equipo quiere aprovecharlo.