El problema de Mbappé y Vinicius, una realidad que Arbeloa quiere ocultar en el Real Madrid

El francés y el brasileño solo han marcado un gol en los últimos tres encuentros desde la vuelta del parón de selecciones y con la vuelta de Champions League a la vista. El técnico le restó importancia tras empatar ante el Girona

Hablar de Mbappé y de Vinicius en el Real Madrid es hacerlo de dos jugadores que asumen gran parte del peso en los goles del cuadro blanco. Para eso se les fichó en su momento al internacional con Francia y al internacional con Brasil, pensarán algunos.

Pero esto se ha llevado al extremo en el Real Madrid, tanto que entre ambos y sumando todas las competiciones, acumulan un total de 56 goles. El dato cobra más relevancia aún cuando se observa que el tercer jugador del Real Madrid que más goles suma es Federico Valverde y el uruguayo no ha alcanzado aún la decena de dianas tras el tanto de este pasado viernes ante el Girona que le hace colocarse con nueve.

La falta de gol de Mbappé y Vinicius que aparentemente no preocupa a Álvaro Arbeloa

Por ello, cuando Mbappé y/o Vinicius no están finos de cara a portería, el Real Madrid lo nota mucho en sus goles totales por partido. Así, desde que los merengues volvieron a la competición oficial después del último parón de selecciones, los goles de Mbappé y Vinicius han caído empicados y eso se ha traducido en dos derrotas ante Mallorca en Liga y Bayern de Múnich en Champions League y un empate este pasado viernes ante el Girona nuevamente en la competición liguera.

Precisamente sobre esta falta de acierto de Mbappé y Vinicius fue cuestionado en rueda de prensa Arbeloa tras empatar ante el Girona. El técnico del Real Madrid, tras u una leve risa, declaró que no tiene ningún tipo de preocupación con dos de los jugadores que están entre los cinco mejores del mundo: "A ver, no me puedo preocupar por dos jugadores que llevan las cifras que llevan. Seguramente, dos de los cuatro o cinco mejores jugadores del mundo. No puedo estar preocupado en absoluto".

En cierto modo Arbeloa excusó la falta de gol de ambos jugadores en los últimos partidos a medirse a equipos que esperan atrás y dejan pocos espacios: "Yo creo que tenemos que mejorar colectivamente muchas cosas, especialmente con algo con lo que nos llevamos tropezando mucho, que es con equipos que nos esperan, que nos dejan pocos espacios, que vienen poco a buscarnos. Es algo que nos sigue costando y que creo que tiene que ver más con el desempeño colectivo que con el talento individual".

Por último y en relación a este tema, Arbeloa expresó su deseo de que esta mala racha pueda terminarse el próximo miércoles en la vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich: Esperemos que el miércoles, como todas las rachas, puedan acabarse y tener más puntería de cara a gol".

Los datos de Mbappé y Vinicius en el Real Madrid

Más allá de los 56 goles que suman en total Mbappé (39) y Vinicius (17) en el Real Madrid, la realidad con ambos jugadores es que desde que regresaron del parón de selecciones su aportación se ha vuelto casi nula de cara al gol. Solo el gol de Mbappé en la ida de cuartos de Champions League ante el Bayern maquilla la estadística levemente.

Vinicius por su parte parece que anda peleado con el gol a pesar de que ante el Girona chutó cinco veces, tres de ellas entre los tres palos. Lo curioso con Vinicius es que el brasileño, antes de irse al parón con su selección, sumó cuatro goles ante Atlético de Madrid y Manchester City por lo que se esperaba que fuese una pieza clave en la vuelta de los compromisos internacionales y teniendo en cuenta el tramo de temporada en el que se encuentra el cuadro de Arbeloa.

Si el Real Madrid quiere tener posibilidades reales de poder remontar en Alemania y meterse en semifinales de la Champions League, dependerán en buena parte del acierto de cara al gol de sus dos grandes baluartes en lo que a tantos se refiere: Mbappé y Vinicius. De no ser así, los de Arbeloa tendrán sumamente complicada la tarea de pasar de ronda.