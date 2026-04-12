El Real Madrid estudia la vuelta de Toni Kroos: el plan con vistas a la estructura deportiva

No sería como futbolista, pero en el club tienen claro el regreso del alemán de cara a la siguiente temporada para que pueda formar parte de la estructura deportiva, con una decisión tomada a falta de cerrar el acuerdo entre las partes

El adiós de Toni Kroos del Real Madrid sigue dejando huella dentro del club. La llegada de un centrocampista como lo era el alemán está siendo uno de los temás más repetidos en cada mercado de fichajes del conjunto blanco. Sin embargo, su presencia podría a ser clave dentro de la entidad merengue a largo plazo, ya que a Florentino Pérez que le gustaría volver a contar con los servicios del exjugador, aunque no en este caso como futbolista.

La nueva vida de Toni Kroos tras su retirada y adiós del Real Madrid

Toni Kroos fue muy claro en su comunicado de despedida del Real Madrid, afirmando, en 2024, sus intenciones con su retirada: "Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel".

Tras ello, Toni Kroos ha comenzado diferentes proyectos como la Toni Kroos Academy, en Boadilla del Monte, dónde se encarga de la gestión de la academia y de formar a jugadores, con vistas a un posible futuro en los banquillos. Además, lleva a cabo un podcast con su hermano Félix llamado Einfach mal Luppe. Pese a los diferentes negocios y frentes que tiene por delante, el alemán podría volver de nuevo al Real Madrid, pero no como futbolista.

La vuelta de Toni Kroos a la estructura deportiva, un tema de interés dentro del Real Madrid

En este sentido, el Real Madrid se encuentra estudiando la vuelta de Toni Kroos, preparando un regreso que se podría dar la próxima temporada, tal y como ha informado el Diario AS. En ningún caso sería como futbolista, pese a que al equipo de Arbeloa no le sobraría en absoluto una figura como el alemán en su plantilla, algo que ya podría estar buscando en el mercado de fichajes con nombres como el de Rodri o Enzo Fernández.

En cualquier caso, dentro del club cuentan con el plan de que Toni Kroos forme parte de la estructura del Real Madrid, como ha explicado el medio anteriormente citado. La decisión estaría ya tomada y solamente faltaría llegar a un acuerdo entre todas las partes para dar luz verde a una vuelta ilusionante en la entidad, aunque no sea para estar sobre el terreno de juego vestido de corto.

La relación con Florentino Pérez, clave para su regreso

Por otro lado, la misma fuente anteriormente mencionado ha apuntado que la relación de Toni Kroos con el Real Madrid y Florenino Pérez "ha sido y es excelente". Esto facilitaría su vuelta al club poco más de dos años después de una dolorosa marcha en cuanto a lo deportivo.

Cabe recordar que Toni Kroos, que viene de analizar la vuelta de cuartos de final contra el Bayern en Champions, se despidió del Real Madrid con 23 títulos a sus espaldas en un total de 465 partidos que disputó. Durante los mismos, el alemán logró 5 UEFA Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España.