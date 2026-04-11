Kroos, ex de Real Madrid y Bayern de Múnich, se moja sobre la vuelta de Champions League

El alemán habló en el podcast que comparte con su hermano Felix, 'Einfach mal luppen' sobre la eliminatoria del próximo miércoles en la que los de Arbeloa parten con un resultado adverso de 1-2

El Real Madrid de Arbeloa buscará el próximo miércoles firmar una nueva noche para el recuerdo blanco en la Champions League. Para ello, los blancos deben superar el 1-2 del Bernabéu en la vuelta en territorio teutón. El Real Madrid ya ha vivido eliminatorias similares y en muchas de ellas, la moneda cayó de cara para los blancos. Uno que sabe mucho de levantar Champions League es Toni Kroos, que curiosamente jugó tanto en el Real Madrid como en el Bayern de Múnich.

Toni Kroos habló sobre la eliminatoria entre Real Madrid y Bayern de Múnich en el podcast que comparte con su hermano Felix y que se llama 'Einfach mal luppen'. No se mostró Toni Kroos sorprendido por lo que ocurrió en el partido de ida en el Santiago Bernabéu aunque recordó que los alemanes no suelen mantener el nivel en el partido de vuelta: "No me sorprendió lo que pasó en el partido, aunque el Bayern firmó una excelente actuación, pero lo que ocurrió después de ponerse 0-2 fue el aspecto más llamativo mentalmente. En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles".

La eliminatoria entre Real Madrid y Bayern de Múnich vista por Toni Kroos

Insistiendo sobre la ida, Kroos comentó la sorpresa que le generó que el Bayern se replegase con el 0-2 en el marcador: "Déjenme explicar. La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado, pero lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad".

El ex futbolista también comentó que esperaba que los alemanes buscasen una renta mayor ante el dominio que estaban teniendo frente al Real Madrid: "En ese momento, el Bayern tenía el control total del partido y yo esperaba que siguiera dominando o que incluso ampliara la diferencia. Pensé que mantendría el control mediante la posesión o añadiría un tercer, cuarto y quizás incluso un quinto gol, pero ocurrió todo lo contrario".

El punto de inflexión con el gol de Mbappé

Hablando del factor mental, Toni Kroos apeló al gol de Mbappé como clave para que el Real Madrid tenga un punto de inflexión de cara a la vuelta en Alemania: "El error cometido por Upamecano contra Vinícius fue un punto de inflexión en el partido. Después de eso, el Real Madrid mostró su carácter y creó varias ocasiones peligrosas entre los minutos 60 y 75 a pesar de ir perdiendo 0-2".

Por último, elogió Toni Kroos a uno de los causantes de que el Real Madrid no marcase más en el encuentro del Santiago Bernabéu, el guardameta Neuer: "Para mí, es el mejor de todos los tiempos, es el único portero al que realmente es divertido ver jugar. Lo que hace se ve muy bien. Sigue teniendo su propio estilo único. Nadie más tiene eso. Su presencia, sus movimientos, su elegancia. Es increíble".