Xabi Alonso deja en duda a Mbappé para la final de la Supercopa de España: “Sabemos lo que nos jugamos, pero no somos kamikazes”

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, afronta la final de la Supercopa de España sin complejos, confiando en su equipo pese a no partir como favorito. En la previa del partido ante el FC Barcelona ha hablado de nombres propios, donde deja abierta la participación de Mbappé hasta el último momento

Xabi Alonso compareció en la previa del Barcelona - Real Madrid de la final de la Supercopa de España. El entrenador blanco subrayó la importancia del contexto y la necesidad de saber competir en un partido “especial”, consciente de que un ‘Clásico’ con un título en juego exige algo más que fútbol.

“Queríamos estar aquí cuando veíamos la Supercopa en el calendario. Es una final y habrá que saber competir para ganarla. Estamos preparados”, afirmó el técnico, que insistió en que el equipo llega mentalizado pese a las dudas externas sobre su rendimiento.

Mbappé, a la espera

Uno de los focos principales estuvo en la situación de Kylian Mbappé. Xabi Alonso explicó que el plan con el francés ha sido prudente desde el inicio. “Está mucho mejor. Decidimos no acelerar antes del partido contra el Atlético y, si llegábamos a la final, valorar sus sensaciones”, señaló. La decisión definitiva se tomará tras el entrenamiento previo, tanto para saber si puede salir de inicio como si tendrá un rol más limitado.

El técnico fue claro al hablar del riesgo: “Hay que medirlo. Sabemos lo que nos jugamos, pero no somos kamikazes. Es un riesgo controlado”.

Gestión física y mental

El Real Madrid llega con 24 horas menos de descanso que su rival, una circunstancia que Xabi asumió con naturalidad. “Así salió el sorteo. No lo podemos cambiar. Hay que usar el tiempo lo mejor posible”, explicó, destacando la preparación mental, emocional y futbolística como claves para equilibrar ese hándicap.

En defensa, reconoció cierta inestabilidad en las últimas semanas, aunque mostró confianza en el grupo. “Hay jugadores haciendo un esfuerzo extra y convivimos con ello. Las ganas y la energía ayudarán a minimizar las molestias”, apuntó.

Sin favoritismos, pero con convicción

Xabi Alonso no esquivó el hecho de que el Real Madrid no parta como favorito. “Todo puede pasar. Estamos centrados en lo que tenemos que hacer y en cómo jugar el partido”, resumió, alejándose de cualquier discurso victimista.

También habló de la gestión de Vinícius, un futbolista al que considera clave. “Cada jugador es diferente. Vini es emocional y hay que estar cerca de él. Volverá a gran nivel y será decisivo. Le necesitamos sí o sí”, aseguró, deseando verle “sonreír” en un escenario donde ya ha sido protagonista en otras finales.

Respeto al Barça y al escenario

Sobre el rival, Xabi fue directo: “Al Barça lo conocemos bien. No hay secretos. Hay que hacer un partido completo”. Preguntado por nombres propios como Pedri o Lamine Yamal, reconoció su talento diferencial, pero insistió en que el planteamiento no cambia por un solo jugador.

El técnico también valoró el apoyo del madridismo en Arabia Saudí. “Lo notamos en todo el mundo. Este es el club más grande y estamos agradecidos. Ojalá sentirlo mañana otra vez”, comentó.

Mirada al futuro del proyecto blanco

Más allá del resultado, Xabi Alonso encuadró la final dentro de un proceso más amplio. “Llevamos cuatro meses y el proyecto evoluciona en lo futbolístico y en lo emocional. Estos partidos pueden tener impacto en lo que queda, no serán decisivos, pero sí importantes”, reflexionó.

Convencido y sin dramatismos, el entrenador blanco cerró su comparecencia con un mensaje claro para los escépticos: “Es fútbol. Puede pasar de todo. Nos preparamos para ganar”.