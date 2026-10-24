Xabi Alonso se sincera al recordar cómo fue su despido por parte del Real Madrid

El actual entrenador del Chelsea recuerda su breve etapa en el Santiago Bernabéu y, aunque asegura que no guarda ningún rencor al club blanco, reconoce que su marcha fue demasiado prematura porque todavía peleaba por los títulos

Xabi Alonso ha hablado con cierto grado de sinceridad de su salida del Real Madrid. El técnico tolosarra, que afronta una nueva etapa en el Chelsea tras su paso por el Bayer Leverkusen y su breve experiencia en el Santiago Bernabéu, ha repasado su destitución en una entrevista con Jamie Carragher para Sky Sports. El entrenador considera que su aventura madridista terminó antes de lo que esperaba, aunque asegura que no mira atrás con resentimiento.

El Real Madrid puso fin a su etapa en enero de 2025 después de la caer derrotado ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. La decisión se produjo a mediados de temporada tras varios meses de cierta incertidumbre por los resultados y algún que otro desencuentro con el presidente, pero el equipo todavía tenía opciones de pelear por los principales títulos, circunstancia que el propio Alonso ha recordado al analizar su salida.

"Terminó un poco antes de lo previsto"

El entrenador no ha ocultado que el desenlace de su aventura en el conjunto blanco le dejó una sensación de final prematuro, especialmente por el momento en el que se produjo. "Me quedo con la sensación de que terminó un poco antes de lo previsto, sin saber si iba a terminar bien o mal. Fue a mitad de temporada cuando aún peleábamos la Liga y la Champions".

Pese a ello, Alonso ha evitado cualquier reproche directo al club y ha destacado lo que significó asumir el banquillo madridista. Su reflexión deja entrever que la experiencia tuvo una enorme exigencia, pero también un importante valor para su crecimiento profesional. "Es una experiencia dirigir en Madrid. Madrid es especial en todo. Es un poco diferente a otros clubes en todo. Y aprendí de eso, y no miro hacia atrás con enfado, miro hacia atrás y pienso: bueno, lo intenté, intenté dar lo mejor de mí".

El técnico cierra así una etapa que generó grandes expectativas después de su brillante trabajo en el Bayer Leverkusen, donde conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania en 2024. Sin embargo, su proyecto en el Real Madrid no tuvo continuidad ni gozó de la confianza de Florentino Pérez. El club decidió cambiar de rumbo en enero de 2025, por lo que su etapa en el cargo se alargó poco más de 200 días y una treintena de partidos.

Por qué Xabi Alonso eligió el Chelsea

Tras su salida del Santiago Bernabéu, Alonso tuvo tiempo para reflexionar sobre su futuro antes de aceptar el reto de dirigir al Chelsea. El entrenador ha explicado que no existía una vinculación previa con el conjunto londinense, pero el potencial de la plantilla y la posibilidad de construir un proyecto le convencieron. "No tenía ninguna relación con el Chelsea, pero con el potencial que había aquí, algunas cosas podían cambiar y pensé que podíamos comenzar este camino juntos".

El técnico también ha explicado que el momento de su carrera resultó determinante para aceptar la propuesta de Stamford Bridge, después de su experiencia en Alemania y de su paso por el Real Madrid. "Se trataba del momento oportuno. Para mí, era el momento adecuado después del Leverkusen. Después del Madrid, tuve tiempo libre y quería tener esa buena sensación, esa buena conexión sobre adónde ir".

Ahora, Alonso centra sus esfuerzos en consolidar su proyecto en Inglaterra y dejar atrás una etapa madridista que terminó mucho antes de lo esperado. Aunque su salida del Bernabéu estuvo marcada por la decepción, sus declaraciones reflejan que prefiere quedarse con el aprendizaje de aquella experiencia y mirar hacia adelante.