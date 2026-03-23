Ansotegi, técnico del Sanse, contento pese al último tropiezo en Zubieta

El técnico del filial de la Real Sociedad alabó la entrega de sus jugadores pese a ponerse con un 0-2 en contra a los cinco minutos

El filial de la Real Sociedad recibía este pasado domingo a un Granada que de la mano de Pacheta se quería acercar al conjunto donostiarra en la clasificación. Cuatro puntos separaban al Sanse y al Granada pero tras el triunfo andaluz en Zubieta, la diferencia se ha reducido a uno.

El Granada se bastó con cinco minutos perfectos al comienzo del partido para ponerse 0-2 en el minuto cinco. Los goles de Gonzalo Petit, que volvía a la titularidad después de dos jornadas sin contar con minutos y otro de Manu Lama sentenciaron un duelo en el que el Sanse lo intentó de todas las formas posibles pero se fue de vacío.

Ansotegi se queda satisfecho con el trabajo de sus jugadores en el Sanse

Ansotegi, sabedor de la complejidad de trabajar con un filial en la Segunda división, no quiso hacer demasiada sangre con los dos goles encajados por su equipo y prefirió valorar el esfuerzo de sus jugadores en la rueda de prensa posterior al partido: "Lo primero que he hecho cuando he llegado dentro ha sido felicitar a los jugadores por el esfuerzo que han hecho y por lo que han dado. Tampoco les puedo decir mucho más".

Explicó también Ansotegi que él es el primero que le pide a sus jugadores que sean atrevidos: "Si yo soy el primero que les pide atrevimiento, meter el balón por dentro, que vayan a apretar arriba, y si haciendo eso, tenemos algún fallo o nos hacen alguna contra no puedo decir nada. Es lo que yo les he pedido entonces han hecho lo que les he pedido y hoy no salió bien, pero tengo claro que les voy a seguir animando a que hagan lo que han hecho hoy desde el minuto uno hasta el 95".

La labor de Ansotegi en el filial de la Real Sociedad

Ansotegi sabe que en el filial de la Real Sociedad, además de sacar resultados, su principal labor es formar jugadores para que terminen jugando en el primer equipo. Por ello, Ansotegi habló de crecimiento: "Siempre estamos diciendo que estamos aquí para crecer. A mí me gusta ganar, hoy hemos perdido, yo me voy triste a casa, pero seguro que los jugadores también; hay que valorar lo que se hace y contra quién se hace".

Sobre el encuentro, Ansotegi asumió que el hecho de ir tan pronto abajo en el marcador, marcó el resto del encuentro: "Está claro que si te meten un gol en el minuto 4 y vas ya 0-2 por detrás es difícil, y encima contra un equipo como el Granada. Iba a ser difícil igual, aunque fuéramos 0-0. Es una pena que tan rápido se nos haya escapado, y aun así hemos seguido. Yo creo que en el primer tiempo el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo y ha jugado a un gran ritmo. Hemos robado alto muchas veces y desde ahí hemos transitado bien y hemos tenido ocasiones, pero el portero del Granada ha parado bien, hemos pegado postes, y esto es así. El rival acierta más que tú, felicitarle, hoy fueron mejores, y esperar que en el próximo partido seamos nosotros mejores".

El crecimiento ante equipos de 'Primera'

El técnico del Sanse recordó la 'suerte' que tienen sus jugadores de poder enfrentarse a equipos como Granada, Almería o Málaga, con jugadores estos conjuntos que hasta hace no mucho jugaban en Primera: "Es lo que le pedimos a los jugadores, que tengan muy claro que en su proceso de mejora tienen la suerte de jugar contra el Granada, Almería, Málaga... Ves el once inicial del Almería, y hasta hace un año o dos, la mayoría de ellos estaban jugando en Primera División".

Por último apostó por no ponérselo sencillo al Almería la próxima semana en el UD Almería Stadium: "Tenemos una suerte tremenda de poder jugar contra estos equipos, como la semana que viene, que nos tocará Almería y tenemos que aprovecharlo para dar lo mejor que tenemos, sabiendo que si el Almería va a hacer un gran partido, seguro que va a ser muy difícil, pero también sabiendo que si nosotros vamos a hacer lo que estamos haciendo en los últimos meses, seguro que saldremos a tope y seguro que para el Almería no será fácil".