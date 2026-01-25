Brais Méndez deja claro su futuro y habla de los rumores que lo situaban en el RC Celta el pasado verano: "Se habló de muchas cosas, pero no ha habido nada que te pueda contar"

El futbolista de la Real Sociedad ha explicado todo lo ocurrido el pasado verano en donde tuvo una gran oferta que le pudo resolver la vida. El gallego está totalmente centrado en ayudar al equipo vasco y ha aclarado que no hubo opciones de volver al club celeste a pesar de todas las informaciones que salieron

Brais Méndez ha recuperado la sonrisa después de un verano lleno de informaciones que lo situaron una y otra vez fuera de la Real Sociedad. El gallego ha aclarado ahora que está totalmente centrado en la Real Sociedad de la cual no piensa salir y también ha señalado que no hubo opciones de volver al RC Celta durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Brais Méndez, futbolista de la Real Sociedad, ha sido contundente sobre su futuro y todo lo que pasó el verano pasado en donde tuvo una gran oferta que le pudo solucionar la vida. Ahora el gallego no piensa en salir de la Real Sociedad. "Salieron muchas cosas y yo creo que ni yo me quise ir, para nada. Estoy muy a gusto en la Real y en Donostia, me siento como en casa, ni el club me quiso vender, no tengo constancia de ello. Creo que hubo mucho más ruido fuera que dentro. Lo único que hubo, ya lo dijo Aperribay, fue una oferta que a nivel económico era irrechazable, pero no se dio por todas las partes y ya está. Yo firmé hasta 2028 y estoy tranquilo, por eso me extrañó todo lo que se habló en verano", ha dicho en una entrevista en Marca.

Brais Méndez ha reflexionado sobre el pasado verano, señalando que no fue un tiempo fácil. "Puede ser, no lo voy a ocultar. Fue un verano un poco atípico, raro, en el que no estuve a gusto, no estuve cómodo. Pasaron muchas cosas que te hacen no disfrutar, no pasarlo del todo bien y cuesta más".

Por otro lado, Brais Méndez ha argumentado que ahora se siente más cómodo con Pellegrino Matarazzo como entrenador. "Sí, puede ser, lo que él quiere se amolda mucho a mí, el ser verticales, el jugar rápido al espacio, yo ahí me siento cómodo, lanzando sobre todo a los tres de arriba en esas transiciones. Espero que se vea una mejor versión mía, no es mi pico, creo que di un nivel mucho más alto, espero que se vuelva a ver. ¿Cuándo? Vosotros os quedáis más con los números de mis primeros meses, que fueron de auténtica locura, no eran reales, no nos vamos a engañar, mi mejor versión en cuanto a fútbol fue la de la Champions".

Brais Méndez y las opciones que hubo de volver al RC Celta el pasado verano

Brais Méndez también ha explicado que hubo poco sobre un posible regreso al RC Celta el pasado verano. "Se habló de muchas cosas, pero no ha habido nada que te pueda contar. Y va a ser un partido clave, porque son el siguiente paso, están a ocho puntos, se nos podrían distanciar a 11, mientras que ganando nos pondríamos a cinco, así que es un partido muy importante, clave para reengancharnos a la pelea por Europa y volver a tener esa ilusión esta temporada".

El futbolista de la Real Sociedad ha señalado a Claudio Giráldez como la clave para las buenas temporadas que está haciendo el RC Celta. "Para mí es Claudio Giráldez. Desde que él ha llegado, ha cambiado radicalmente la manera de creer a los jugadores, al club, a la afición. Ha unido todas las piezas y, ponga quien ponga, están rindiendo todos los que juegan".