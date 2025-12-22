Brais Méndez sobrevive y se la juega en un momento crítico para la Real Sociedad

Desde la jornada 14, el gallego de la Real Sociedad suma 4 amarillas, por lo que una quinta es sinónimo de sanción. Actualmente, Brais Méndez aguanta con las 4 amarillos, pero una tarjeta a principio de año condicionaría a Pellegrino Matarazzo que afronta un calendario muy difícil

La Real Sociedad se marcha al parón de Navidad sumido en una grave crisis que ha acabado con el puesto de Sergio Francisco. El técnico donostiarra se ha despedido de la plantilla que recibe con los brazos abiertos a Pellegrino Matarazzo, el nuevo entrenador de la Real Sociedad. El estadounidense aterriza en Anoeta con el reto de levantar a un equipo hundido y empieza a tantear el terreno para buscar a los futbolistas más útiles para el nuevo esquema que montará en la Real Sociedad. Brais Méndez apunta a ser una figura clave, al igual que lo ha estado haciendo durante esta temporada. Desde la jornada 14, el gallego suma 4 amarillas, por lo que una quinta es sinónimo de sanción. Actualmente, Brais Méndez sobrevive sin ser amonestado y se la juega en un momento crítico para la Real Sociedad.

Una amarilla sacaría a Brais Méndez de la ecuación de Matarazzo en la Real Sociedad

Una tarjeta amarilla para Brais Méndez al comienzo de año supone que el gallego se pierda el siguiente duelo de LaLiga por sanción. El futbolista del conjunto donostiarra, desde la jornada 14 que vio la última cartulina amarilla ante el Villarreal en la derrota por 2-3 en Anoeta, ha sobrevivido hasta el momento sin ver la quinta amarilla, pero se la juega en un momento crítico para la Real Sociedad. El calendario le juega una mala pasada al equipo vasco que, entre otros, se medirá al Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. En caso de ver la quinta amarilla ante el Atlético de Madrid en el primer partido del año, Brais Méndez se perdería el duelo ante el Getafe, el rival, a priori, con menos nivel de todos a los que se enfrentará durante el mes de enero y principio de febrero.

Gorrotxategi y Zubeldia, sancionados

De momento, quién no estará para el choque ante el Atlético de Madrid serán Gorrotxategi y Zubeldia. Matarazzo se tendrá que estrenar en el banquillo del cuadro donostiarra sin dos figuras claves de la plantilla vasca. Tanto el centrocampista como el central, dueño y señor de la zaga blanquiazul, vieron la quinta amarilla ante el Levante, lo que acarrea una sanción de un partido sin jugar para los dos futbolistas. En la primera parte, en el 37 de partido, Zubeldia recibió la primera de las dos cartulinas. la segunda la vio Gorrotxategi en el minuto 51 de la segunda mitad. Matarazzo suele jugar con una línea defensiva compuesta por tres centrales, algo muy distinto al modelo Zubieta que impone el club desde categorías inferiores, por lo que la baja de Zubeldia podría pasar factura en el duelo ante el Atlético de Madrid.