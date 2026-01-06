Cambios confirmados en el cuerpo técnico de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha anunciado que Oier Agirrezabalaga será el nuevo preparador físico tras la marcha de David Casamichana del cuerpo técnico de Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad sigue llevando a cabo su recomposición tras la debacle con Sergio Francisco. Los resultados no acompañaban al cuadro vasco que terminó por cesar al entrenador. En su lugar, la Real Sociedad apostó por Pellegrino Matarazzo que ya se ha estrenado en el banquillo de Anoeta con buena nota. Paso a paso, la Real Sociedad sigue modelando el equipo a sus necesidades y ha confirmado cambios en el cuerpo técnico del conjunto donostiarra.

Oier Agirrezabalaga será el nuevo preparador físico de la Real Sociedad

Oier Agirrezabalaga será el nuevo preparador físico de la Real Sociedad a partir de este miércoles, tras la marcha de David Casamichana del cuerpo técnico de Pellegrino Matarazzo, quien tampoco podrá contar con el asistente Felipe Sánchez, según anunció este martes la entidad donostiarra. La Real los ha oficializado en un comunicado oficial, en el que señala que el 'staff' del primer equipo masculino dirigido va a presentar "una reestructuración a partir de la sesión de mañana". "David Casamichana, preparador físico, y Felipe Sánchez, asistente de equipo propio, han comunicado al club su deseo de no continuar en sus labores y dejarán de pertenecer a la Real Sociedad", señala.

Casamichana llegó a Zubieta en el verano de 2018 y durante ocho temporadas ha estado dirigiendo la parcela física del primer equipo, así como la unidad condicional del club. Felipe Sánchez, por su parte, se incorporó este pasado julio. El club agradece a ambos toda su labor y les desea "lo mejor para su futuro personal y profesional". Agirrezabalaga será desde la sesión del 7 de enero el nuevo preparador físico del primer equipo. El azpeitiarra, hasta ahora responsable de desarrollo del fútbol base, ha trabajado diecisiete temporadas en diferentes equipos y categorías de la cantera de Zubieta, diez de ellas en el filial txuri-urdin.

La primera victoria de la era de Matarazzo en la Real Sociedad

Con este cambio en el cuerpo técnico de la Real Sociedad, los donostiarras siguen dando pasos hacia el objetivo en lo que queda de curso. Con el primer partido del año, ante el Atlético de Madrid, ya se pudo observar un cambio de dinámica y de mentalidad en Anoeta que vibró con sus jugadores. Lo único que le faltó al equipo fue la victoria, algo que podrá remediar este fin de semana en la jornada 19 de LaLiga. Para ello, el equipo de Matarazzo deberá vencer al Getafe de José Bordalás, que llega anímicamente tocado al choque ante los vascos.