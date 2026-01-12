Firma por el Oporto tras dejar la Real Sociedad por el fichaje de Matarazzo

Erik Bretos convenció el pasado verano a su amigo Felipe Sánchez Mateos, con una gran experiencia internacional, para que actuase como asistente de Sergio Francisco, pero él mismo pidió salir al ver cómo el técnico estadounidense ha traído a dos ayudantes de su confianza

La llegada de Pellegrino Matarazzo a la Real Sociedad ha traído consigo algunos cambios en el 'staff' técnico del primer equipo txuri urdin. El entrenador estadounidense aterrizó con dos ayudantes de su confianza, el australiano John Maisano y el turco Omer Toprak, lo que llevó a David Casamichana, preparador físico, y a Felipe Sánchez Mateos, asistente de equipo propio, a comunicar al club su deseo de no continuar en sus labores.

Ha tardado menos de una semana en encontrar equipo

Fue en concreto el pasado 6 de enero cuando se anunció la salida de ambos, tras el primer partido del preparador de Nueva Jersey al frente del equipo, saldado con empate frente al Atlético de Madrid. En el caso de Felipe Sánchez Mateos, su fichaje el pasado verano fue bastante sonado, dada su dilatada trayectoria, pese a tener solo 39 años, como la relación que le une a Erik Bretos. El director deportivo fue su gran valedor y apostó personalmente por su incorporación como asistente de Sergio Francisco, pero el extremeño ha considerado que su continuidad en Anoeta carecía de sentido al arribar Matarazzo con su propio equipo de trabajo.

Una carrera ligada al italiano Farioli, que también gusta en la Real Sociedad

Sin embargo, el ya ex realista no ha tardado ni una semana en unirse a otro proyecto de enjundia, siendo confirmado como nuevo miembro del cuerpo técnico del Oporto que lidera Francesco Farioli, muy del gusto a su vez de la dirección deportiva txuri urdin. El italiano ha renovado hasta 2028 con el club portugués y una de sus primeras decisiones ha sido reclamar de nuevo al español, con el que ya ha trabajado en diferentes equipos europeos.

La amistad con Erik Bretos

La relación de Felipe Sánchez Mateos con Erik Bretos nace en su etapa como estudiante de periodismo en Pamplona, donde se conocieron. Ambos crearon juntos la página web 'El Diván del Fútbol' y, tras ello, el nuevo asistente del Oporto comenzó su carrera en los banquillos en la cantera de Osasuna, dando el salto en 2015 a la Aspira Academy de Qatar, de la mano de Roberto Olabe, antecesor de Bretos en su actual cargo y ahora en Arabia Saudí junto a Imanol Alguacil.

Felipe Sánchez Mateos, todo un trotamundos

En el país árabe permaneció durante cuatro años desempeñando diversos puestos, entre ellos asistente de Félix Sánchez en la selección qatarí sub 23. Allí conoció además al canario Miguel Ángel Ramírez, ex entrenador del Sporting de Gijón, y puso rumbo a Ecuador para ser primero su segundo en Independiente del Valle y hacerse cargo luego en solitario del equipo sub 20. Tras esa aventura, el de Llerena unió su camino al de Farioli, al que también había conocido en Qatar, siendo su ayudante en distintos países.

Primero pasaron por Turquía, obteniendo buenos resultados en el Fatih Karagümrük y el Alanyaspor, lo que le abrió la puertas de una de las principales ligas europeas. Así, en la 23/24 guiaron al Niza a la quinta plaza de la Ligue 1 de Francia, logrando clasificarse para la Europa League, tras lo cual aterrizaron en el Ajax de Ámsterdam, donde se quedaron la pasada temporada las puertas del título liguero. Ahora vuelven a unir sus caminos en un equipo que marcha líder destacado en Portugal tras su efímero y fallido paso por la Real Sociedad.