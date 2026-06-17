Nada de nada para Gonçalo Guedes

El extremo de la Real Sociedad, que había brillado en los partidos amistosos previos al Mundial 2026, se queda con las miel en los labios ya que no ha tenido ni un sólo minuto en el debut de la selección lusa que ha terminado con empate a uno contra la República Democrática del Congo

Comienzo agrio del Mundial 2026 para el futbolista de la Real Sociedad Gonçalo Guedes que se ha quedado sin jugar un sólo minuto en el partido que la selección de Portugal ha disputado contra la República Democrática del Congo el cual ha terminado con empate a un gol. Roberto Martínez, técnico del combinado luso, no ha contado con el atacante a pesar de que su equipo necesita armas ofensivas para derribar al conjunto africano que ha dado la sorpresa al sacar una igualada contra una de las grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo.

Gonçalo Guedes, extremo de la Real Sociedad, se queda sin minutos en el Portugal - República Democrática del Congo

A Gonçalo Guedes no le ha valido de absolutamente nada brillar y ser de los jugadores más destacados de Portugal durante la preparación al Mundial 2026 ya que cuando ha llegado la hora de la verdad su entrenador, Roberto Martínez, no lo ha tenido en cuenta.

Gonçalo Guedes, futbolista de la Real Sociedad, ha visto desde el banquillo, o desde la banda, que Portugal no ha podido pasar del empate a uno frente a la modesta República Democrática del Congo. El futbolista txuri urdin está, ahora mismo, por detrás en la rotación de los tres titulares de ataque: Pedro Neto, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo. Pero también lo está de varios compañeros suyos que han tenido minutos desde el banquillo como son Francisco Conceiçao, Gonçalo Ramos y Rafael Leao.

De este modo, no pinta demasiado bien el Mundial 2026 para Gonçalo Guedes quien, a priori, iba a gozar de minutos después de los visto en los amistosos previos a la Copa del Mundo.

Gonçalo Guedes demostró olfato de gol en el encuentro contra Chile en el que marcó un gol, ayudando a Portugal a ganar por 2-1. El futbolista de la Real Sociedad fue incluso elogiado por un Roberto Martínez que ahora no lo ha alineado. "Guedes es un jugador que se ajusta a las necesidades del equipo. Es un jugador que puede jugar de delantero, como hoy, pero que también puede aprovechar los espacios a la espalda de la defensa, jugar de extremo y llegar a posiciones entre líneas. Es un jugador muy importante y diferente a Cristiano Ronaldo o Gonçalo Ramos".

Por ahora ni importancia ni minutos para el futbolista de la Real Sociedad que puede ser una de las soluciones en los dos partidos que le restan a Portugal para terminar la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo luso ha dejado malas sensaciones en su estreno contra República Democrática del Congo en donde ha pecado de falta de profundidad, verticalidad y desequilibrio.