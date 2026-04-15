Oskarsson acepta su rol en la Real Sociedad y habla de su calvario con las lesiones

El delantero islandés no ha podido dar su mejor rendimiento con la camiseta del equipo vasco por la gran cantidad de problemas físicos que ha tenido en estas dos temporadas. El islandés se ha mostrado feliz por haber dejado las lesiones atrás y se centra en ayudar a la Real Sociedad a ganar la Copa del Rey

Orri Oskarsson ha sido uno de los protagonistas de este miércoles en la Real Sociedad después de que el islandés haya tomado la palabra. El delantero, que fue una gran apuesta del club vasco que pagó 20 millones de euros por él, no ha podido rendir como se esperaba por culpa de las lesiones. Ahora las ha superado y el islandés tiene que asumir que es suplente de Mikel Oyarzabal. Un rol que acepta con la mejor actitud posible ya que ha asegurado que su objetivo es ayudar a que la Real Sociedad gane la Copa del Rey.

Orri Oskarsson ha comenzado hablando sobre la ilusión que hay en la Real Sociedad por la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. "Estamos todos muy emocionados de cara a la final, también optimistas. Este camino en la Copa ha sido especial, con grandes momentos, las remontadas y todo, ha sido muy loco. Y ahora estamos en la final y estamos con ganas".

El delantero ha asegurado que acepta su rol en el banquillo y que solo se centra en ayudar a la Real Sociedad. "Todos queremos jugar de inicio, pero no es posible y, si salgo desde el banquillo, intento ayudar lo que pueda al equipo. Estoy muy contento de participar con el equipo y puedo ayudar a marcar la diferencia. Es mi caso, cuando salgo intento hacer goles desde el banquillo para ayudar al equipo a ganar el partido. Sí, mi impacto desde el banquillo puede ser importante".

Por otro lado, el islandés ha reflexionado sobre lo mal que lo ha pasado en las dos últimas temporadas por culpa de las lesiones. "Han sido muchos meses difíciles por las lesiones. He aprendido mucho del fútbol y de fuera del fútbol. He aprendido mucho en los entrenamientos, de los compañeros, creo que he mejorado mucho en un año. Es muy importante coger conocimientos de la gente de alrededor para mejorar. Ahora me siento bien, cada vez me siento más en casa".

Jon Martín no se fía del Atlético de Madrid

Jon Martín, defensa de la Real Sociedad, también ha tomado la palabra y ha señalado que está soñando con disputar la final de la Copa del Rey. "Es un sueño para mí, nunca hubiera pensado vivir una final como esta con la Real sobre todo tan pronto, las etapas en Zubieta han pasado muy rápido. El día 23 es mi cumpleaños, pero ahora mismo lo único importante es ganar la final, ganarla y poder celebrarla y en ese caso podré celebrar mejor mi cumpleaños".

El central ha dicho que espera una final igualada. "La verdad que esta semana han aumentado un poco los nervios, porque las semanas anteriores nos centrarnos en los partidos de Liga, aunque con la final en mente. estamos muy motivados y con confianza. Creo que va a ser un partido muy disputado, entre dos equipos que compiten muy bien".

Por último, Jon Martín ha asegurado que no cree que el Atlético de Madrid acuse el cansancio de la eliminatoria de UEFA Champions League contra el FC Barcelona que ha disputado esta semana. "El Atlético está acostumbrado a jugar cada tres días y, además, en una final las piernas pesan poco, así que estoy seguro que va a ser un partido muy disputado".